A 15 días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, las diferentes federaciones deportivas paraguayas avanzan en la confirmación de sus representantes para la competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.
El Team Paraguay se prepara para ser protagonista en los Juegos Suramericanos 2026
La delegación paraguaya tendrá presencia en una amplia variedad de disciplinas y continúa definiendo a sus representantes para la gran cita deportiva continental, con especial expectativa en las competencias de natación, aguas abiertas y clavados.
El Team Paraguay estará presente en natación, aguas abiertas, clavados, atletismo, bádminton, handbol, bochas, boxeo, canotaje, ciclismo, hipismo, esgrima, esports, esquí náutico, fútbol, gimnasia, golf, hockey, judo, karate, halterofilia, lucha, pádel, patinaje, remo, rugby seven, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, vóley y vóley de playa.
En el caso de los deportes acuáticos, la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos ya oficializó a los integrantes de su delegación para las competencias de natación de carreras, aguas abiertas y clavados.
En natación de carreras, los representantes paraguayos competirán del 13 al 16 de septiembre en el Centro Acuático Provincial de Rosario. La competencia será una nueva oportunidad para los atletas de medirse a nivel internacional y continuar con su proceso de clasificación y preparación rumbo a los grandes compromisos del ciclo olímpico.
Además, los Juegos Suramericanos 2026 serán una instancia clasificatoria para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y servirán como competencia de preparación y evaluación con miras a los Campeonatos Mundiales de Natación de Beijing 2026 y Budapest 2027.
Los nadadores paraguayos
La delegación paraguaya de natación de carreras estará integrada por nueve representantes.
En femenino competirán Nicole Rautemberg, María José Arrúa, Lara Giménez, Chiara Peralta, Astrid Caballero y Fiorella Mateos. Mientras que en masculino estarán Charles Hockin, Camilo Villalba y Bruno Heinichen.
Paraguay, presente en los Juegos
La participación del Team Paraguay se enmarca en una edición de los Juegos Suramericanos que reunirá a delegaciones de 15 países y tendrá competencias en 43 deportes y 60 disciplinas.
Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las tres sedes principales entre el 12 y el 26 de septiembre, los atletas paraguayos compartirán escenario con representantes de todo el continente en una nueva edición de la gran competencia deportiva sudamericana.
Colaboración: Oscar Adán Villalba Digalo