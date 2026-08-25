Entre el 13 y el 26 de septiembre, la histórica institución recibirá las competencias de Adiestramiento, Concurso Completo y Salto, mientras avanza con la puesta en valor de su infraestructura a partir de aportes del Gobierno provincial.
El Jockey Club Rosario se prepara para recibir las tres disciplinas ecuestres de los Juegos Suramericanos
Con 125 años de historia y una extensa tradición deportiva, la institución rosarina será escenario de Adiestramiento, Concurso Completo y Salto. Con aportes del Gobierno provincial, sus pistas atraviesan una transformación que permitirá recibir competencias de nivel internacional y dejará nueva infraestructura para el desarrollo de la equitación.
Fundado en 1900, el Jockey acaba de cumplir 125 años desarrollando a lo largo de su historia una marcada identidad deportiva. Actualmente conviven disciplinas como equitación, rugby, hockey, golf, polo, tenis, fútbol, natación y esgrima, entre otras. Para su presidente, Ciro Castagnino, recibir los Juegos representa también reafirmar esa vocación: “Como asociación civil, todo lo que podamos aportar al deporte y, en este caso, a la equitación, es fundamental. Estamos sumamente contentos de ser parte de un evento tan importante”.
Tres disciplinas ecuestres, un mismo escenario
La actividad comenzará con las pruebas de Adiestramiento, previstas para el 13, 14 y 16 de septiembre. El Concurso Completo de Equitación tendrá sus jornadas el 18, 19 y 20, mientras que Salto cerrará el calendario ecuestre los días 23, 24 y 26. Ver calendario completo (https://santafe2026.ar/es)
Las competencias reunirán en Rosario a jinetes y caballos preparados para pruebas de máximo nivel y convertirán al Jockey Club en uno de los escenarios especializados de los Juegos: “Estamos todos muy expectantes y contentos. Ver los caballos, los jinetes y la altura que alcanzan en las pruebas realmente es impactante”, expresó Castagnino sobre la posibilidad de acercar estas disciplinas al público y a las nuevas generaciones.
Una nueva pista para competir al máximo nivel
Para recibir el certamen, el sector de equitación atraviesa una importante puesta en valor. La principal intervención es la incorporación de una superficie geotextil en la pista grande, una tecnología utilizada en escenarios ecuestres de alto rendimiento que mejora las condiciones para la competencia y el entrenamiento y contribuye al cuidado de los caballos.
Los trabajos alcanzan además a otras áreas del sector ecuestre: se realizan mejoras en los suelos de la pista de polo, la pista chica del bosque y la pista cubierta, adecuando el conjunto de las instalaciones para las exigencias de los Juegos.
“Estamos muy contentos por la pista que tenemos acá. Es una infraestructura única, de la cual estamos muy orgullosos, y que sin el apoyo de la Provincia no hubiéramos podido realizar”, destacó el presidente del club.
Un legado para las próximas generaciones
Una vez finalizadas las competencias, las mejoras permanecerán como parte de la infraestructura del Jockey y permitirán fortalecer una actividad que forma parte de la vida deportiva de la institución.
Para Castagnino, el impacto también estará en quienes puedan descubrir estos deportes durante septiembre: “Creo que va a ser una inspiración para muchos jóvenes, que van a poder ver las diferentes disciplinas con pruebas de altísimo nivel. Eso tiene un impacto único y, en el caso de los clubes, contar con infraestructura como esta tendrá un efecto muy duradero”.
Santa Fe, escenario del deporte continental
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Para la realización del certamen, la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.