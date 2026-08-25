Un mismo escenario

El Jockey Club Rosario se prepara para recibir las tres disciplinas ecuestres de los Juegos Suramericanos

Con 125 años de historia y una extensa tradición deportiva, la institución rosarina será escenario de Adiestramiento, Concurso Completo y Salto. Con aportes del Gobierno provincial, sus pistas atraviesan una transformación que permitirá recibir competencias de nivel internacional y dejará nueva infraestructura para el desarrollo de la equitación.