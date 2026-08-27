Juegos Suramericanos

San Jorge recibió la Antorcha y celebró el espíritu de Santa Fe 2026

El Fuego Suramericano pasó este jueves por la ciudad y fue acompañado por referentes del deporte local y vecinos que participaron de distintas propuestas recreativas. El recorrido continuará este viernes en Armstrong, tierra del campeón olímpico Delfo Cabrera.