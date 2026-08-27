Paulina Paz llegó a la gimnasia artística casi por casualidad. Tenía siete años y acompañaba a su hermana a los entrenamientos. Mientras esperaba que terminara la clase, se sumaba a un juego de mancha que hacían los chicos. Aquello que comenzó como una manera de pasar el tiempo terminó convirtiéndose en una pasión que lleva más de una década y que ahora la llevará a representar a Uruguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Paulina Paz, la niña que empezó jugando y hoy representará a Uruguay en Santa Fe 2026
A los siete años llegó a la gimnasia artística para acompañar a su hermana y se quedó. Después de más de una década de entrenamientos, frustraciones y aprendizajes, a los 18 afrontará su primera competencia internacional en los XIII Juegos Suramericanos.
Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países. Durante 15 días, los deportistas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en un evento que reunirá a las principales delegaciones deportivas de Sudamérica.
“Empecé gimnasia como a los siete porque mi hermana hacía gimnasia y yo iba con mi madre a buscarla. Hacían un juego como de mancha al final y me divertía”, recuerda Paulina. De a poco, comenzó a sumarse a los entrenamientos y descubrió que quería quedarse.
Desde entonces, siempre estuvo en el mismo lugar: la Escuela de Desarrollo Gimnástico (E.D.G.), el club donde también había comenzado su hermana. Allí atravesó todas las etapas de su formación, desde las primeras competencias recreativas hasta llegar al nivel libre o FIG, correspondiente al código internacional.
Aprender a insistir
Los primeros años no fueron sencillos. Paulina comenzó a competir temprano, primero en encuentros recreativos y después en competencias federadas. Los resultados tardaron en llegar.
“Me iba bastante mal”, cuenta. Mientras algunas de sus amigas conseguían buenos resultados, ella quedaba más atrás. “Veía que a todas mis amigas les iba bien y a mí no”, explica.
Hubo incluso un momento en el que pensó en dejar la gimnasia. Pero decidió seguir entrenando y esforzándose. La pandemia interrumpió las competencias y, con el regreso de la actividad, comenzó una nueva etapa. Los resultados empezaron a llegar y también recuperó confianza.
“Lo que más me gusta de gimnasia es que todo el tiempo son desafíos nuevos. Estás constantemente aprendiendo cosas nuevas”, cuenta.
Ese espíritu se refleja en su rutina. Paulina entrena cuatro horas por día, de lunes a sábado, mientras cursa sus estudios universitarios. Va a clases por la mañana, almuerza en la facultad y luego se dirige directamente al gimnasio. Los sábados también entrena.
El acompañamiento que hizo la diferencia
Su familia fue fundamental durante todo el camino. Sus padres la acompañaron desde el comienzo y sus entrenadores estuvieron presentes en las distintas etapas de su crecimiento deportivo.
Hay una historia que su mamá suele contar y que resume buena parte de ese recorrido. Cuando Paulina tenía nueve años y los resultados todavía no aparecían, le propuso probar otro deporte.
Paulina no quiso abandonar. Pidió más horas de entrenamiento.
“Yo no me acuerdo textualmente porque era re chica, pero mi madre siempre lo cuenta”, reconoce. Y aunque no recuerda exactamente qué pensaba entonces, resume aquella etapa con una frase: “Fue seguir entrenando y seguir esforzándose”.
Con el tiempo, esa perseverancia se convirtió en una de las claves de su carrera.
El orgullo de representar a Uruguay
La clasificación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegó en un momento especial. Paulina atravesaba una etapa de frustración con el deporte y la convocatoria significó también una oportunidad para recuperar confianza.
“Fue mucha felicidad. Un orgullo también poder representar al país”, cuenta.