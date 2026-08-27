Juegos Suramericanos

Paulina Paz, la niña que empezó jugando y hoy representará a Uruguay en Santa Fe 2026

A los siete años llegó a la gimnasia artística para acompañar a su hermana y se quedó. Después de más de una década de entrenamientos, frustraciones y aprendizajes, a los 18 afrontará su primera competencia internacional en los XIII Juegos Suramericanos.