Juegos Suramericanos 2026

Natalia Vera, la referente del ciclismo de pista que será protagonista

La integrante de la Selección Argentina competirá del 12 al 26 de septiembre en Rafaela y destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura: “Va a hacer que haya eventos internacionales y nos va a dar muchas más ganas de mejorar y progresar”, manifestó.