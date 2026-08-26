Natalia Vera es una de las principales referentes del ciclismo de pista argentino. Nacida en Santiago del Estero y radicada desde hace diez años en Rafaela, construyó una destacada trayectoria en la velocidad, con títulos nacionales de élite, medallas internacionales y el reconocimiento como bicampeona argentina.
Natalia Vera, la referente del ciclismo de pista que será protagonista
La integrante de la Selección Argentina competirá del 12 al 26 de septiembre en Rafaela y destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura: “Va a hacer que haya eventos internacionales y nos va a dar muchas más ganas de mejorar y progresar”, manifestó.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Entre ellas estará el ciclismo de pista, que se desarrollará en el nuevo Invencible Velódromo de Rafaela, una de las obras emblemáticas que dejarán los Juegos como legado. El escenario cuenta con una pista cubierta de 250 metros, homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), construida con madera de pino noruego y materiales de última generación que garantizan seguridad y durabilidad.
Integrante de la Selección Argentina, Vera será una de las protagonistas de la competencia y también una de las voces encargadas de mostrarle al público por qué vale la pena descubrir esta disciplina.
Mucho más que una competencia
Para la ciclista, el deporte trasciende los resultados y los cronómetros. Aunque las pruebas sean individuales, sostiene que detrás de cada logro existe un trabajo colectivo en el que intervienen entrenadores, profesionales y compañeras.
A la vez, reconoce que el mayor desafío es superarse a sí misma. En las pruebas de velocidad, donde las diferencias se miden en fracciones de segundo, la búsqueda constante es mejorar cada registro. "Es un deporte de una constancia y disciplina muy alta, que muchas veces no se ve", expresó.
Por eso considera que los Juegos Suramericanos serán una oportunidad para acercar esta disciplina a nuevos espectadores y mostrar todo el esfuerzo que existe detrás de una competencia que dura apenas unos segundos.
"Las competencias duran tan poco y no se ve el esfuerzo que hay detrás de cada una de ellas para lograrlo, para marcar un nuevo tiempo, una mejor marca, y creo que vale la pena verlo y que la gente lo conozca", afirmó.
El nuevo velódromo, un antes y un después
Para Vera, la llegada de los Juegos representa un punto de inflexión para el ciclismo de pista en Santa Fe. Además de recibir una competencia internacional, permitirá que más personas conozcan una modalidad que históricamente tuvo menor visibilidad que el ciclismo de ruta.
La deportista también destacó el impacto que tendrá el nuevo velódromo en el desarrollo del alto rendimiento. "Somos unos privilegiados", resumió al referirse a la posibilidad de contar con una infraestructura de nivel internacional.
Con entusiasmo, recordó que siguió de cerca el crecimiento de la obra desde sus primeros días. "Fui desde el primer día que se dijo que se iba a hacer en ese lugar. El predio era un campo", contó.
Además, aseguró que el nuevo escenario permitirá proyectar más competencias de nivel internacional. "Va a hacer que haya eventos internacionales. Así como vamos a tener un Juego Suramericano, vamos a tener muchos más y eso da muchas más ganas de mejorar, de progresar y de sacar lo mejor de uno", sostuvo.
Un legado que trasciende los Juegos
Para la ciclista, el principal legado no estará únicamente en la competencia, sino en las oportunidades que abrirá la nueva infraestructura para las futuras generaciones. "Diferentes eventos internacionales y nuestra formación deportiva van a ayudar mucho más a que nuestro trabajo se pueda hacer de la mejor manera", aseguró.
El Invencible Velódromo permitirá que los atletas entrenen durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas y se convertirá en un espacio destinado tanto al alto rendimiento como a la formación deportiva. Además, tendrá capacidad para 400 espectadores y podrá albergar competencias, entrenamientos, actividades escolares y eventos comunitarios.
La construcción formó parte del plan de infraestructura impulsado por la Provincia para los Juegos Suramericanos 2026, que contempla una inversión superior a los 90 millones de dólares, con financiamiento de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.
Una invitación al público
De cara al inicio de los Juegos, Natalia Vera invitó a los santafesinos a vivir una experiencia inédita. "Va a ser un evento único, maravilloso. La gente va a poder ver algo muy diferente a lo que se ve todos los días. Va a quedar para la historia de la ciudad, la provincia y el país", afirmó.
Finalmente dejó un mensaje para quienes sueñan con iniciarse en el deporte. "Hay que soñar mucho. Cuando uno tiene una meta y un sueño se puede lograr. La vida deportiva es hermosa, te saca de muchos lugares muy difíciles y al mismo tiempo te hace conocer gente, formar otra familia", cerró.