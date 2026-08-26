#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Seis jornadas

Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

La ciudad recibirá a los mejores exponentes de la esgrima del continente entre el 13 y el 18 de septiembre. Habrá pruebas individuales y por equipos en espada, florete y sable, con participación de delegaciones de 15 países.

Atletas de 15 países competirán en busca de una medalla.Atletas de 15 países competirán en busca de una medalla.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La ciudad de Rosario tendrá la competencia de esgrima de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una disciplina que reunirá a los mejores deportistas del continente en seis jornadas de competencia. La cita será una oportunidad para que atletas, entrenadores y público compartan una experiencia deportiva marcada por el esfuerzo, el respeto y el juego limpio, valores que representan el espíritu de los Juegos.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

Mirá tambiénEl bádminton desplegará su velocidad en los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario

La competencia se desarrollará entre el domingo 13 y el viernes 18 de septiembre en el Club Atlético Provincial, en el estadio Salvador Bonilla, donde competirán deportistas de los países afiliados a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y a la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

Seis jornadas para celebrar

Las actividades oficiales comenzarán el 12 de septiembre con la reunión técnica y de arbitraje, mientras que desde el domingo 13 se pondrán en marcha las competencias Durante las tres primeras jornadas se disputarán las pruebas individuales de florete, espada y sable en ambas ramas. Desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 será el turno de las competencias por equipos, que concluirán cada jornada con las respectivas ceremonias de premiación.

El Club Atlético Provincial recibirá seis jornadas de esgrima.El Club Atlético Provincial recibirá seis jornadas de esgrima.

La disciplina pondrá en juego medallas en las modalidades de espada, florete y sable, tanto en la rama femenina como masculina. El programa contempla competencias individuales y por equipos, con un cronograma que distribuirá las pruebas a lo largo de seis días.

Las competencias individuales comenzarán con una fase clasificatoria de poules y continuarán con cuadros de eliminación directa hasta definir a los finalistas. En tanto, las pruebas por equipos se disputarán según el rendimiento obtenido en las competencias individuales, de acuerdo con el reglamento internacional vigente.

Las pruebas individuales y por equipos definirán a los medallistas.Las pruebas individuales y por equipos definirán a los medallistas.

Mucho más que una competencia

La esgrima será una de las disciplinas que permitirá mostrar a la provincia de Santa Fe como anfitriona del deporte sudamericano. Más allá de los resultados, los Juegos promueven el encuentro entre culturas, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos a través del deporte.

Rosario será sede de la competencia de esgrima de los Juegos Suramericanos.Rosario será sede de la competencia de esgrima de los Juegos Suramericanos.

Cada combate reflejará años de preparación, disciplina y compromiso, pero también el trabajo silencioso de entrenadores, dirigentes, árbitros, voluntarios y familias que acompañan el desarrollo de cada deportista. Ese esfuerzo colectivo es parte del legado que los Juegos buscan dejar en la provincia: fortalecer el deporte, inspirar a nuevas generaciones y consolidar a Santa Fe como escenario de los grandes acontecimientos deportivos del continente.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Rafaela
Rosario
Santa Fe
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro