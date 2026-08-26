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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Centro-este provincial

La Antorcha Suramericana pasó por Helvecia y San Javier

El fuego recorrió ambas localidades este martes, con una propuesta que combinó deporte, tecnología y recreación en el Club Atlético Huracán. El itinerario continuará este miércoles por San Justo y Gobernador Crespo.

La Antorcha Suramericana recorrió las calles de Helvecia durante su paso por la localidad.La Antorcha Suramericana recorrió las calles de Helvecia durante su paso por la localidad.
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La Antorcha Suramericana continúa recorriendo la provincia de Santa Fe como parte de la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este martes 25 de agosto, pasó por Helvecia y San Javier, donde vecinos y visitantes pudieron ser parte de distintas actividades vinculadas con el deporte y la recreación.

La propuesta busca extender el espíritu de la competencia a diferentes comunidades santafesinas y acercar la celebración a todo el territorio provincial, más allá de las tres ciudades que serán sedes oficiales.

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Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Una parada previa

Antes de llegar a San Javier, la llama pasó por Helvecia (departamento Garay), donde la comunidad acompañó esta nueva escala del itinerario provincial.

La localidad se sumó así a una iniciativa que busca que distintas ciudades y pueblos sean protagonistas de la previa del evento deportivo continental.

Vecinos y visitantes participaron de las actividades en San Javier.Vecinos y visitantes participaron de las actividades en San Javier.

Una tarde para compartir

En San Javier, la actividad principal se desarrolló en el Club Atlético Huracán, entre las 14 y las 18. El paso de la llama fue uno de los momentos centrales de la jornada, que convocó a vecinos y visitantes para compartir una tarde vinculada con el deporte y las experiencias que forman parte de la propuesta.

El Club Atlético Huracán recibió una jornada deportiva y recreativa.El Club Atlético Huracán recibió una jornada deportiva y recreativa.

El encuentro incluyó experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, entre otras actividades.

Las propuestas permitieron que personas de distintas edades se acercaran al universo de los Juegos desde diferentes experiencias, en una jornada pensada para disfrutar y participar en comunidad.

El recorrido continuará por nuevas localidades de la provincia de Santa Fe.El recorrido continuará por nuevas localidades de la provincia de Santa Fe.

El itinerario continúa

La visita a Helvecia y San Javier fue una nueva escala dentro del recorrido que atraviesa distintos puntos de la provincia antes del inicio de la competencia. Este miércoles 26 de agosto, el itinerario continuará por Gobernador Crespo y San Justo para seguir llevando la expectativa por los Juegos a nuevas localidades santafesinas.

La propuesta busca acercar los Juegos Suramericanos a toda la comunidad santafesina.La propuesta busca acercar los Juegos Suramericanos a toda la comunidad santafesina.

De esta manera, la provincia comienza a vivir la cuenta regresiva hacia septiembre, cuando Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de una competencia que reunirá a deportistas de 15 países.

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