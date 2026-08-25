Juegos Suramericanos 2026

Historias que inspiran: cuatro deportistas, un mismo fuego

Reconquista fue escenario de un momento cargado de emoción, donde distintas trayectorias se encontraron para transmitir un mismo mensaje: detrás de cada sueño deportivo hay esfuerzo, personas que acompañan y un camino que vale la pena recorrer. Marcos Raffin, Marisol Tozzi, Julio Nóbile y Daniela Agretti compartieron sus historias