Rosario volverá a ser escenario del deporte suramericano con la realización de las competencias de bádminton, que tendrán lugar entre el lunes 21 y el sábado 26 de septiembre de 2026 en el ISEF Nº 11 Espacio Bádminton.
El bádminton desplegará su velocidad en los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario
El ISEF Nº 11 Espacio Bádminton será el escenario de las competencias de esta disciplina del 21 al 26 de septiembre. Los mejores jugadores del continente competirán en las modalidades individuales, dobles, dobles mixtos y por equipos.
Durante seis jornadas, el recinto recibirá a los mejores representantes de Sudamérica en una disciplina que exige velocidad, precisión, reflejos y estrategia. Allí se disputarán las pruebas individuales femeninas y masculinas, dobles femeninos y masculinos, dobles mixtos y la competencia por equipos.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
Los mejores, en busca del podio
Podrán participar únicamente los atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén afiliados a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y cuyas federaciones nacionales pertenezcan tanto a la Federación Mundial de Bádminton (BWF) como a la Confederación Suramericana de Bádminton (ConSuBad).
Cada país podrá participar un máximo de ocho atletas, cuatro mujeres y cuatro varones. Además, cada delegación podrá contar con hasta dos entrenadores y un delegado, respetando los cupos establecidos por ODESUR.
Las pruebas habilitadas contarán con la participación de representantes de, al menos, cinco países.
Formato de competencia
Las competencias se desarrollarán en las modalidades de individuales, dobles femeninos, dobles masculinos, dobles mixtos y equipos.
En las pruebas por modalidad, cada país podrá presentar hasta tres jugadores en individuales, tanto en la rama femenina como en la masculina; dos parejas en dobles femeninos y masculinos; y dos parejas en dobles mixtos.
Los atletas buscarán avanzar en cada cuadro competitivo para disputar las instancias decisivas y alcanzar el podio continental.
En las pruebas individuales se entregarán medallas de oro al campeón, plata al subcampeón y dos medallas de bronce para los perdedores de las semifinales. En las modalidades de dobles, las preseas serán otorgadas a cada integrante de las parejas clasificadas. Por su parte, en la competencia por equipos se premiará a los tres mejores seleccionados con cuatro medallas para cada una de las posiciones del podio.
Una disciplina en constante crecimiento
El bádminton continúa consolidándose como una de las disciplinas de mayor crecimiento en el continente y será parte del amplio programa deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Rosario recibirá a los principales exponentes sudamericanos en una competencia que reunirá técnica, velocidad y precisión, ofreciendo seis jornadas de intensa actividad y consolidando a la ciudad como uno de los grandes escenarios deportivos de esta edición.