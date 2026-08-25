Durante seis días

El bádminton desplegará su velocidad en los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario

El ISEF Nº 11 Espacio Bádminton será el escenario de las competencias de esta disciplina del 21 al 26 de septiembre. Los mejores jugadores del continente competirán en las modalidades individuales, dobles, dobles mixtos y por equipos.