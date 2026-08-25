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Día por día: cuándo y contra quién juega Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Comité Olímpico Argentino publicó los fixtures de las selecciones nacionales para los Juegos Suramericanos: las placas reúnen 59 compromisos entre hockey, handball, fútbol, vóley, rugby 7, polo acuático y softbol. Santa Fe, Rosario y Paraná aparecen en el mapa de competencia desde el 14 hasta el 26 de septiembre.