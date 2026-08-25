Argentina ya conoce cuándo, dónde y contra quién jugará buena parte de sus deportes de equipo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Día por día: cuándo y contra quién juega Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El Comité Olímpico Argentino publicó los fixtures de las selecciones nacionales para los Juegos Suramericanos: las placas reúnen 59 compromisos entre hockey, handball, fútbol, vóley, rugby 7, polo acuático y softbol. Santa Fe, Rosario y Paraná aparecen en el mapa de competencia desde el 14 hasta el 26 de septiembre.
“¡Argentina ya tiene sus fixtures para Santa Fe 2026!”, anunció el Comité Olímpico Argentino al difundir la programación de las selecciones nacionales, con días, horarios, rivales y escenarios para trece ramas masculinas y femeninas.
El cronograma publicado reúne 59 partidos de Argentina y distribuye la actividad en tres puntos principales: la ciudad de Santa Fe concentrará hockey y handball; Rosario tendrá fútbol, vóley, rugby 7 y polo acuático; mientras que las placas oficiales ubican al softbol en Paraná.
La actividad comienza el 14 de septiembre con los dos seleccionados de hockey y se extiende hasta el 26, cuando el handball masculino cerrará su programación ante Chile.
Santa Fe: hockey y handball
El Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) tendrá uno de los primeros capítulos. El hockey femenino debutará el 14 de septiembre a las 10 ante Paraguay y luego enfrentará a Uruguay el 15 a las 14, Chile el 18 a las 12 y Perú el 20 a las 14.
Ese mismo 14, a las 12, comenzará el camino del hockey masculino frente a Perú. Después llegarán Brasil, el 16 a las 10; Chile, el 18 a las 14; y Uruguay, el 20 a las 12.
El otro escenario santafesino será el Estadio Invencible. Allí el handball femenino tendrá cinco noches consecutivas desde las 19.30: Colombia el 16, Chile el 17, Uruguay el 18, Perú el 19 y Paraguay el 20.
Los varones tomarán la posta desde el 22, también siempre a las 19.30. Jugarán ante Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay y Chile, en ese orden, hasta el 26.
Rosario, con agenda cargada
Rosario concentrará la mayor diversidad. En el Estadio Marcelo Bielsa, el fútbol masculino integrará el Grupo B y enfrentará a Paraguay el 17 de septiembre a las 10, Uruguay el 19 a las 14 y Venezuela el 21, también a las 14.
El polo acuático tendrá como sede el Invencible Centro Acuático. La rama femenina jugará entre el 21 y el 24 contra Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil. Los varones debutarán el 21 a las 16.30 frente a Brasil y después se medirán con Colombia, Chile, Perú y Uruguay.
También habrá vóley en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys. La selección femenina enfrentará a Paraguay, Chile y Venezuela los días 15, 16 y 17, siempre a las 14, y cerrará ante Colombia el 19 a las 18. El masculino tendrá publicados dos encuentros: Venezuela el 21 y Perú el 22, ambos a las 14.
El Hipódromo de Rosario, en tanto, recibirá el rugby 7. Las mujeres tendrán cinco partidos entre el 18 y el 20 frente a Perú, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay. Los varones jugarán seis: Perú y Paraguay el 18; Colombia, Chile y Uruguay el 19; y Brasil el 20.
El softbol domina en Paraná
La programación difundida por el COA coloca al Estadio Mundialista de Paraná como escenario del softbol.
El femenino tendrá una agenda concentrada entre el 15 y el 18 de septiembre: Bolivia y Colombia en la primera jornada, Brasil el 16, Perú el 17 y Venezuela el 18.
En masculino, la placa difundida establece seis encuentros entre el 21 y el 24: dos frente a Bolivia, dos contra Venezuela y dos ante Perú, con jornadas dobles el 21 y el 23.
Con los horarios sobre la mesa, la cuenta regresiva cambia de escala. Ya no se trata solo de esperar el comienzo de Santa Fe 2026: cada seleccionado argentino tiene fechas, rivales y un escenario marcado para salir a competir.