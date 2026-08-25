Oportunidad histórica

Germán Chiaraviglio: “Los Juegos Suramericanos 2026 dejarán un antes y un después para el deporte santafesino”

El exgarrochista y embajador del atletismo destacó el impacto que tendrá la cita continental en la provincia y aseguró que la nueva infraestructura permitirá que más chicos y chicas se acerquen al deporte.