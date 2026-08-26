Juegos Suramericanos 2026

Newell’s Old Boys se prepara para recibir las disciplinas de vóley y fútbol masculino

El estadio Marcelo Bielsa será escenario de la competencia masculina de fútbol, mientras que el estadio cubierto Claudio Newell recibirá el vóley femenino y masculino. Con aportes del Gobierno provincial, el club acondiciona su infraestructura para recibir a las delegaciones y dejar mejoras permanentes para sus socios y deportistas.