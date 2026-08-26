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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
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Santa Fe ciudad

Juegos Suramericanos: llegó el equipamiento para remo y canotaje

Santa Fe recibió la pista y la línea de partida que se instalarán en la Laguna Setúbal para las competencias de remo convencional y canotaje de velocidad. La Costanera Este será uno de los escenarios de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.

La pista de remo ya llegó a la Costanera Este de Santa Fe para los Juegos Suramericanos.La pista de remo ya llegó a la Costanera Este de Santa Fe para los Juegos Suramericanos.
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La ciudad de Santa Fe avanza con los preparativos para recibir los XIII Juegos Suramericanos 2026. Arribó la pista y la línea de partida que serán utilizadas para las competencias de remo convencional y canotaje de velocidad, que tendrán como escenario la Costanera Este, sobre la Laguna Setúbal.

La infraestructura permitirá acondicionar el espacio para el desarrollo de las regatas, con largadas, llegadas, carriles delimitados y áreas técnicas y operativas para atletas, oficiales y equipos de organización.

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Remo convencional: del 15 al 18 de septiembre

El remo convencional será la primera de estas disciplinas en salir al agua. Se disputará del 15 al 18 de septiembre, con 17 pruebas entre las ramas femenina, masculina y mixta.

Las embarcaciones competirán en carriles delimitados y en línea recta, en pruebas individuales y por equipos. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, combinando técnica, potencia, coordinación y resistencia.

El remo convencional tendrá 17 pruebas entre el 15 y el 18 de septiembre.El remo convencional tendrá 17 pruebas entre el 15 y el 18 de septiembre.

Canotaje de velocidad: del 23 al 25 de septiembre

El canotaje de velocidad tendrá sus competencias del 23 al 25 de septiembre. Las regatas se desarrollarán en línea recta, con las embarcaciones ubicadas en carriles delimitados y en distancias de 200, 500 y 1.000 metros.

La disciplina combina potencia, precisión, técnica y resistencia. En la modalidad de canoa, los atletas reman de un solo lado, utilizando una pala de una única cuchara y adoptando una posición característica, con una rodilla apoyada en el bote. La victoria queda para la embarcación cuya proa cruza primero la línea de llegada.

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países.Santa Fe se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países.

La Laguna Setúbal, escenario de los Juegos

La Costanera Este y la Laguna Setúbal, uno de los paisajes naturales más representativos de Santa Fe y escenario habitual de la práctica de deportes náuticos, se convertirán en uno de los grandes escenarios de los Juegos Suramericanos.

La Costanera Este será escenario de las competencias náuticas de Santa Fe 2026.La Costanera Este será escenario de las competencias náuticas de Santa Fe 2026.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La cuenta regresiva ya está en marcha. La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

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