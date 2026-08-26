Santa Fe ciudad

Juegos Suramericanos: llegó el equipamiento para remo y canotaje

Santa Fe recibió la pista y la línea de partida que se instalarán en la Laguna Setúbal para las competencias de remo convencional y canotaje de velocidad. La Costanera Este será uno de los escenarios de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.