Santa Fe 2026

El Lago del Parque Sur será protagonista de los Juegos Suramericanos

El Club Náutico El Quillá incorpora nueva infraestructura para recibir cuatro disciplinas de los XIII Juegos Suramericanos. Las obras fortalecerán a la institución y consolidarán al espejo de agua santafesino como escenario para futuras competencias nacionales e internacionales.