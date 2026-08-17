Escenarios con identidad

La historia de la Provincia Invencible también será parte del legado de los Juegos Suramericanos

Los nuevos espacios construidos para el mega evento deportivo llevan en sus nombres una expresión que forma parte de la identidad santafesina desde hace más de 200 años. “Invencible” nació como un símbolo de la autonomía santafesina y hoy identifica a los escenarios donde competirán atletas de toda la región.