Hay nombres que cuentan historias. En Santa Fe, “Invencible” es uno de ellos. Desde hace más de dos siglos, esa palabra forma parte de la identidad de la provincia y está escrita en su bandera. Ahora también estará presente en los escenarios que recibirán a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La historia de la Provincia Invencible también será parte del legado de los Juegos Suramericanos
Los nuevos espacios construidos para el mega evento deportivo llevan en sus nombres una expresión que forma parte de la identidad santafesina desde hace más de 200 años. “Invencible” nació como un símbolo de la autonomía santafesina y hoy identifica a los escenarios donde competirán atletas de toda la región.
En 1822, durante el gobierno del brigadier Estanislao López, Santa Fe adoptó el diseño de la bandera provincial. En su centro lleva la leyenda “Provincia Invencible de Santa Fe”, una expresión que representa la fuerza de quienes, bajo el liderazgo de López, defendieron la tierra santafesina y que quedó asociada a los sentimientos federales y a la autonomía provincial.
Dos siglos después, ese mismo concepto se traslada a una nueva generación de espacios públicos. Invencible Santa Fe, Invencible Rosario, Invencible Rafaela, Invencible Velódromo, Invencible Centro Acuático, Invencible Arena e Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo son nombres que vinculan la infraestructura deportiva de los Juegos con una identidad que forma parte de la historia provincial.
No es solamente una denominación. Es una manera de hacer que la identidad santafesina acompañe a los escenarios que, durante septiembre, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países y serán parte de una competencia que reunirá 43 deportes y 60 disciplinas.
Un nombre que mira hacia el futuro
Durante septiembre, esos nombres estarán en carteles, transmisiones, acreditaciones y escenarios por los que pasarán atletas de toda la región. Pero su historia comenzó mucho antes de que existieran los Juegos Suramericanos.
“La palabra Invencible que hoy identifica estos espacios nació como expresión de una provincia que defendió su autonomía. Ahora acompaña lugares destinados a la competencia, al encuentro y al desarrollo del deporte”, dijo Virginia Coudannes, vocera provincial, y agregó: “Allí donde alguna vez Invencible fue una bandera, ahora también será un estadio. Y donde competirán los mejores atletas de Sudamérica, mañana quedará una nueva parte de la historia deportiva de Santa Fe”.
Y cerró: “Porque el legado de los Juegos no estará solamente en las medallas: también estará en los espacios que quedan y en los nombres que, generación tras generación, seguirán contando quiénes somos”.
Siete escenarios, una misma identidad
Ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), será el principal escenario cubierto de la ciudad de Santa Fe y recibirá las competencias de balonmano. La obra forma parte de la renovación de uno de los principales espacios de desarrollo del deporte de alto rendimiento de la capital provincial.
Será uno de los principales espacios para deportes de combate y disciplinas indoor en Rosario. El estadio multipropósito fue construido con infraestructura destinada a competencias, áreas para atletas y servicios para jueces, y albergará judo, karate y patinaje artístico.
Invencible Arena
Ubicado dentro del Predio Ferial Parque Independencia, es un nuevo estadio multipropósito diseñado para recibir las competencias de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia de trampolín, con medidas reglamentarias para el desarrollo de las disciplinas.
Invencible Centro Acuático
En la zona sur de Rosario se levanta uno de los grandes nuevos polos deportivos de la provincia. El complejo cuenta con piscinas de competencia y sectores preparados para disciplinas acuáticas y será escenario de natación, clavados, natación artística y polo acuático.
El nuevo estadio multipropósito del Distrito Joven será uno de los escenarios cubiertos de Rafaela durante los Juegos y recibirá las competencias de boxeo y pádel. La obra forma parte de la transformación de un sector estratégico de la ciudad y amplía la infraestructura disponible para actividades deportivas y recreativas.
Invencible Velódromo
También en Rafaela, el nuevo velódromo cubierto constituye una de las obras deportivas más emblemáticas de Santa Fe 2026. Construido bajo estándares internacionales, será escenario de las competencias de ciclismo de pista y dejará una infraestructura de referencia para el desarrollo de esta disciplina una vez finalizados los Juegos.
Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo
Ubicado en Recreo, en el área metropolitana de Santa Fe, será sede de las competencias de tiro deportivo. El nuevo espacio amplía la capacidad de la provincia para recibir competencias de esta disciplina y forma parte del conjunto de infraestructura que quedará como legado de los Juegos