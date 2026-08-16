Los Juegos Suramericanos ya comenzaron a transformar el clima de Santa Fe, a pocas semanas de su inauguración. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el avance de las obras y aseguró que el evento dejará un legado que trascenderá lo deportivo.
Pullaro: “Los Juegos Suramericanos nos hacen ganar o ganar siempre en Santa Fe”
El gobernador destacó el avance de las obras y el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos en Santa Fe. El intendente Poletti resaltó el legado para la ciudad.
El mandatario provincial remarcó que la organización representa un desafío para el Estado, tanto por la magnitud de las obras como por la necesidad de cumplir con los plazos previstos. También valoró el impacto que tendrá la competencia en distintos sectores de la ciudad.
“Vamos a pasar 14 días únicos en la provincia de Santa Fe”.
Un legado que quedará en la ciudad
Pullaro destacó especialmente el avance del estadio multipropósito de la capital provincial, una obra que consideró necesaria para Santa Fe y que tendrá usos posteriores a los Juegos, tanto deportivos como culturales, artísticos y sociales.
El gobernador también resaltó las obras complementarias, entre ellas las intervenciones sobre el bulevar Tacca, calle Colón, nuevas aperturas y mejoras vinculadas al predio deportivo. Según señaló, la infraestructura permitirá mejorar la circulación y quedará como patrimonio de los santafesinos.
“No es solo el estadio multipropósito. Es toda la obra de infraestructura, que está quedando hermosa y que le va a quedar a los santafesinos”.
En paralelo, Pullaro anticipó un fuerte movimiento turístico durante los Juegos y estimó que los sectores hotelero y gastronómico tendrán un impacto positivo. Incluso admitió que la capacidad disponible podría verse exigida por la cantidad de visitantes que llegarán a la provincia.
El gobernador también confirmó que habrá una villa deportiva para alojar a los atletas y que, posteriormente, las viviendas serán sorteadas y quedarán para habitantes de Santa Fe. Para Pullaro, ese es otro de los legados concretos que dejará el evento.
“No solo los valores, no solo los juegos, no solo lo que vamos a vivir como espectáculo deportivo, sino lo que le queda a la ciudad”.
Preparativos y mensaje a los santafesinos
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio y los voluntarios. Señaló que Santa Fe cuenta con una importante participación ciudadana y que la organización permitirá incorporar experiencia para futuros eventos de gran magnitud.
Poletti pidió a los santafesinos involucrarse y disfrutar de las distintas propuestas que tendrá la competencia, desde las actividades deportivas hasta el Fan Fest. También convocó a los vecinos a convertirse en anfitriones y mostrar los atractivos y costumbres de la ciudad.
“Que cada uno de los santafesinos sea embajador de su ciudad y seamos buenos anfitriones”.
Durante su intervención, el intendente también se refirió a la preparación ante un eventual fenómeno El Niño. Aseguró que se trabaja en la limpieza de canales y desagües, el mantenimiento de reservorios y la puesta en condiciones de los puntos de bombeo.
Poletti explicó que el municipio ya tiene previstos centros de evacuación y refugios y pidió a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, sostuvo que se trabajará junto a las vecinales para afrontar eventuales situaciones de riesgo hídrico.
“No queremos asustar, pero sí queremos informar que nos hemos preparado y que estamos trabajando”.
El intendente también abordó la discusión por el estacionamiento medido en distintos sectores de la ciudad. Afirmó que el municipio escuchará los planteos de los vecinos, pero defendió la necesidad de ordenar el tránsito a partir de datos sobre la ocupación de las dársenas.
En ese sentido, sostuvo que la intención no es generar una disputa con los barrios, sino analizar alternativas que permitan mejorar la circulación. “Vamos a dialogar y analizar”, afirmó, al tiempo que remarcó que la decisión estará respaldada por estudios y datos sobre el funcionamiento del sistema.
“Siempre fuimos un gobierno que escucha. Esta es mi manera de gobernar: escuchando”.