Festival en la Costanera

La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe

Desde las 15, a la altura de Siete Jefes y Maipú habrá propuestas recreativas, música en vivo, el recorrido de la Antorcha de los Juegos, el encendido del Portal Suramericano y la presentación de las nuevas luces del Puente Colgante.