Cuando alguien observa una final, un sprint o una llegada, todo parece sencillo: un cronómetro, un marcador y un resultado. Pero en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, lo que sucede detrás de escena es mucho más complejo.
Juegos Suramericanos 2026: la tecnología que sostiene un evento multideportivo
Durante 15 días, en Santa Fe 2026, los datos compiten al mismo tiempo que los atletas. Coordinación de asistentes, procesos y tecnología en Argentina junto a Bornan Sports Tehnology.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
Durante 15 días, miles de acreditaciones, múltiples deportes en simultáneo y audiencias conectadas desde distintos países convertirán a Santa Fe 2026 en uno de los eventos más exigentes a nivel organizativo y tecnológico.
Y para garantizar que los Juegos se desarrollen sin interrupciones, hay una pieza clave que no sube al podio: la tecnología.
Es en ese punto donde entra en juego Bornan Sports Tehnology, como Socio de Tecnología de la Información de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. No como un proveedor aislado, sino como el responsable de integrar y unificar los sistemas que permiten que todo el flujo de información sostenga el evento, de principio a fin.
Servicios prestados por Bornan durante Santa Fe 2026
En el centro del evento, los Sistemas de Resultados de Juegos (GRS) gestionan tiempos, puntuaciones y clasificaciones en tiempo real. Así, cada dato generado en la pista llega de forma precisa y sincronizada a la televisión, las plataformas digitales y el registro oficial de los Juegos.
Mientras el público disfruta del deporte, el evento mantiene una operativa continua. Personas, acreditaciones, accesos, inscripciones y equipos se mueven de forma coordinada. Toda esta operativa diaria se gestiona a través de nuestro Sistema de Gestión de Juegos (GMS), garantizando continuidad y orden sin interrupciones.
Santa Fe 2026 tampoco termina cuando suena el último silbato. Los datos, los contenidos y los momentos clave del evento siguen teniendo valor más allá de la competición. A través de servicios digitales como resultados históricos, canal OTT, Content Hub, widgets, SSO, tiendas virtuales, sitios web y asistentes virtuales, Bornan permite que la experiencia digital de los Juegos se extienda en el tiempo, antes, durante y después del evento.
Si nadie nota la tecnología, significa que está funcionando
Ese es el verdadero éxito de un evento como Santa Fe 2026: que toda la atención esté puesta en el deporte, mientras una capa tecnológica sólida, silenciosa y precisa sostiene todo. En este contexto, valoramos especialmente la confianza de ODESUR y del Comité Organizador para seguir acompañando el desarrollo de los Juegos.