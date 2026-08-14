El Fuego Suramericano continúa su recorrido por la provincia de Santa Fe y este jueves llegó a San Lorenzo, donde fue acompañado por deportistas, estudiantes y vecinos. Javier Mascherano encabezó el tramo final de la posta y llevó la llama hasta el predio del parador turístico, donde se desarrolló el Fan Fest de la ciudad, en una jornada que también incluyó propuestas deportivas, recreativas y lúdicas del Tour Suramericano.
Mascherano encabezó el paso de la Antorcha Suramericana por San Lorenzo
El símbolo de los Juegos Suramericanos 2026 continúa su recorrido por los 19 departamentos santafesinos y, en cada localidad, se encuentra con la fuerza, las historias y las experiencias de sus comunidades.
La jornada tuvo como protagonistas a referentes deportivos de distintas generaciones y disciplinas. La posta pasó por Diego Rozié, Facundo Pagiola, Pedro Bompar, Lucio Grimaudo, Ana Paula Aguirre e Iván Arcuri, quienes llevaron la Antorcha por distintos sectores del centro sanlorencino.
El recorrido también convocó a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, a autoridades y a vecinas y vecinos que acompañaron la caravana por las calles del casco histórico. La propuesta incluyó actividades deportivas, recreativas y lúdicas que forman parte del Tour Suramericano, una iniciativa pensada para acercar el espíritu de los Juegos a las distintas comunidades de la provincia.
La Antorcha continúa su recorrido por la provincia
El Fuego Suramericano llegó este jueves a Rosario desde Bolivia y comenzó desde allí un recorrido que durante agosto y septiembre atravesará los 19 departamentos de Santa Fe. La iniciativa busca que la celebración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se extienda más allá de las tres ciudades sede y que cada localidad pueda ser parte de la cuenta regresiva hacia la competencia.
Este sábado 15 de agosto, la Antorcha continuará su recorrido por la provincia: pasará por Gálvez y será recibida en Coronda, con una propuesta similar a la que se desarrolló en San Lorenzo.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.
El recorrido busca que los Juegos Suramericanos sean vividos en toda la provincia y que el fuego se convierta en un punto de encuentro entre las comunidades. Cada parada suma la identidad, las historias y el entusiasmo de quienes reciben la llama, construyendo una celebración que trasciende a las ciudades sede y acerca el evento a los 19 departamentos santafesinos.