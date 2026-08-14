Obra que supera el 95% de avance

“Siento orgullo como rafaelino poder recibir un evento de esta magnitud”, destacó el vocero de los Suramericanos

Rafaela se prepara para poner en funcionamiento una de las principales infraestructuras que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Mauricio Basso, vocero local del evento, y la diputada nacional Gisela Scaglia destacaron la magnitud del desafío, el legado para la ciudad y la continuidad de una política que trascendió distintas gestiones.