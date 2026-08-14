A pocas semanas del comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el nuevo velódromo de Rafaela entra en la etapa final de construcción y comienza a mostrar la dimensión de una obra pensada para recibir competencias de nivel internacional.
“Siento orgullo como rafaelino poder recibir un evento de esta magnitud”, destacó el vocero de los Suramericanos
Rafaela se prepara para poner en funcionamiento una de las principales infraestructuras que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Mauricio Basso, vocero local del evento, y la diputada nacional Gisela Scaglia destacaron la magnitud del desafío, el legado para la ciudad y la continuidad de una política que trascendió distintas gestiones.
Los trabajos se encuentran por encima del 95% de ejecución y la expectativa está puesta ahora en los primeros eventos que permitirán probar formalmente las instalaciones.
Mauricio Basso, vocero de los Juegos Suramericanos en Rafaela, aseguró que la ciudad está preparada para afrontar un desafío de características inéditas. Remarcó que la organización involucrará a 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 60 disciplinas, de las cuales 30 serán clasificatorias para los Juegos Panamericanos.
“Estamos hablando de un evento grande, con estándares internacionales, y Rafaela está preparada para estar a la altura. Tenemos esa característica de ser una ciudad productiva, pujante y con una enorme fuerza de trabajo”, expresó.
Una obra que supera el 95% de avance
Mauricio destacó especialmente la velocidad con la que se ejecutaron los trabajos, teniendo en cuenta la complejidad de una infraestructura deportiva de estas características. Según explicó, una obra de esta magnitud normalmente demanda plazos mayores, pero el cronograma permitió llegar a los días previos de la inauguración con prácticamente la totalidad de las tareas terminadas.
“Estamos por encima del 95% y ya llegando al final. Es una obra magnífica de ingeniería y ahora empezamos a palpitar su puesta en marcha”, señaló.
El vocero sostuvo que llegar a esta instancia fue posible gracias a una planificación que no comenzó con la actual administración. En ese sentido, puso en valor la continuidad de un proyecto que atravesó diferentes etapas políticas y que finalmente permitirá dotar a Rafaela de una infraestructura deportiva inédita.
“No es algo que se pueda decidir y concretar dentro de una sola gestión. Hubo una planificación anterior y después se le sumó la seriedad con la que se encararon las obras para poder llegar hasta acá”, explicó.
El Fuego Suramericano llegará a Rafaela el 19 de agosto
Una de las primeras grandes actividades vinculadas con los Juegos será la llegada del Fuego Suramericano a Rafaela, prevista para el miércoles 19 de agosto. El recorrido atravesará distintos puntos representativos de la ciudad antes de desembocar en la zona donde se desarrollarán las competencias.
Según adelantó Basso, la actividad comenzará alrededor de las 10 de la mañana, aunque el cronograma definitivo todavía se encuentra sujeto a cuestiones organizativas. El recorrido incluirá la Escuela Mistral, el Cine Teatro Belgrano y la Municipalidad, para luego continuar por bulevar Yrigoyen.
“Después se llegará al portal de los Juegos Suramericanos, que va a quedar como una insignia de todo lo que se hizo. Finalmente, el recorrido terminará en el velódromo, donde tendremos la puesta en marcha de esta obra”, detalló.
La intención es que los rafaelinos acompañen las actividades y comiencen a apropiarse de un evento que tendrá a la ciudad como una de sus sedes principales. Para Basso, la llegada del fuego será también una oportunidad para mostrar el potencial organizativo y deportivo de Rafaela.
Un test event para probar las instalaciones
Antes de las competencias oficiales, el velódromo atravesará una prueba fundamental mediante un test event. La actividad permitirá poner a prueba el funcionamiento integral de la infraestructura, la organización y los diferentes dispositivos necesarios para recibir posteriormente a los deportistas internacionales.
Basso invitó a los vecinos a participar de estas instancias y aprovechar la posibilidad de presenciar espectáculos deportivos que no suelen desarrollarse habitualmente en la región. “Queremos que los rafaelinos estén presentes, que disfruten estos eventos de nivel internacional y que puedan mostrarle al mundo de qué estamos hechos”, afirmó.
Para el vocero, los Juegos representan además una oportunidad para posicionar a la ciudad frente a visitantes, delegaciones y deportistas provenientes de diferentes países. Esa exposición, sostuvo, también forma parte del legado que quedará después de la competencia.
Scaglia: “El legado no queda solamente en Santa Fe y Rosario”
Durante la recorrida, Gisela Scaglia destacó la decisión de distribuir los Juegos entre distintas ciudades y evitar que toda la infraestructura quedara concentrada exclusivamente en los grandes centros urbanos de la provincia. En ese esquema, Rafaela adquirió un protagonismo especial como una de las tres sedes.
“Lo más lindo de estos Juegos es que no están concentrados en una sola ciudad. Nos propusimos que tuvieran un carácter federal dentro de Santa Fe y que el legado no quedara solamente entre la capital y Rosario”, manifestó.
La diputada nacional valoró que una ciudad del interior con el perfil productivo de Rafaela pueda recibir una infraestructura de esta dimensión. Desde su mirada, se trata de una oportunidad que excede ampliamente las semanas durante las cuales se desarrollarán las competencias.
“Los que somos de ciudades más chicas sentimos mucho orgullo. Vamos a compartir un evento internacional de características únicas y tenemos que tomar dimensión de lo que significa”, sostuvo.
Una infraestructura pensada para las próximas décadas
Scaglia hizo hincapié en que el velódromo no debe analizarse exclusivamente por su utilización durante los Juegos Suramericanos. La principal apuesta, remarcó, está relacionada con el uso que podrá tener durante las próximas décadas para competencias, actividades deportivas y nuevos eventos.
“Lo que hoy estamos viendo va a quedar durante muchos años. Tenemos que imaginarnos que dentro de 50 años esto puede seguir siendo un gran velódromo y un gran microestadio”, señaló.
También destacó que una infraestructura deportiva semejante no se concretaba en la provincia desde hacía décadas. Para Scaglia, esa magnitud obliga a pensar no solamente en la inauguración, sino también en el compromiso que implicará administrar y aprovechar correctamente las instalaciones en el futuro.
“La linda presión de jugar en primera”
Basso definió el momento que atraviesa Rafaela como una combinación entre responsabilidad y orgullo. Recibir competencias de semejante escala implica, afirmó, estar sometidos a estándares internacionales y demostrar capacidad para responder ante ellos.
“Tenemos esa linda presión de estar jugando en primera. Pero también está el orgullo rafaelino de saber que siempre encaramos desafíos importantes y logramos salir adelante”, describió.
A medida que se completan los últimos detalles del velódromo, la ciudad comienza a transitar la cuenta regresiva hacia uno de los eventos deportivos más importantes de su historia.
El desafío inmediato será recibir a atletas y visitantes, mientras que el de largo plazo comenzará una vez terminados los Juegos: convertir la nueva infraestructura en un espacio activo y duradero para Rafaela y toda la región.