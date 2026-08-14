Rosario es este viernes el punto de encuentro de los esports con el Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026. La L2 Arena, ubicada en Córdoba y Cafferata, abrió sus puertas para una jornada que combina competencia, tecnología, entretenimiento y propuestas para toda la familia.
Invencible Gaming Fest: Rosario vive una gran jornada de esports con Lit Killah
La L2 Arena es el escenario de las finales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, un showmatch de VALORANT entre 9z Globant y Shinden y experiencias gamer. El cierre musical estará a cargo del reconocido artista.
La propuesta reúne a la comunidad gamer con arenas de videojuegos, realidad virtual, simuladores, PlayStation 5 y distintas actividades interactivas. También hay food trucks y espacios pensados para disfrutar de una jornada vinculada al gaming y las nuevas formas de entretenimiento.
“Los Juegos Suramericanos se están jugando desde hace tiempo, desde que empezó el comité organizador y desde que se están haciendo obras en las tres sedes. La verdad es que es impresionante la movida que se está viviendo”, destacó Federico Angelini, vocero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
En ese sentido, valoró la jornada que se desarrolla en Rosario y destacó la posibilidad de acercar los esports a públicos de distintas edades. “Va a ser una jornada impresionante en donde chicos y no tan chicos se van a poder divertir, aprender y ver a sus ídolos de esta temática”, señaló.
“Los vamos a esperar con shows en vivo. Viene Lit Killah a cerrar el evento. Así que los esperamos a todos porque va a ser una muy linda jornada en la previa de los Juegos Suramericanos”, agregó Angelini.
Una competencia que abre el camino hacia Santa Fe 2026
Uno de los momentos centrales del evento está protagonizado por las finales nacionales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, correspondientes al Sim Racing. Las competencias reúnen a participantes de distintos puntos del país y definirán a los representantes argentinos que avanzarán en el camino hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
“Hoy tenemos la clasificación a las finales en Sim Racing, en Assetto Corsa y también en FC 26. Vienen a clasificar chicos de todas partes del país, de Misiones, de Jujuy y también de Rosario”, explicó Juan Cantero, organizador del evento.
Los ganadores de esta instancia avanzarán a la final que se disputará dentro de un mes, donde se definirá a los representantes que competirán por alcanzar el máximo nivel sudamericano en estas dos disciplinas.
Para Cantero, la inclusión de los esports en los Juegos Suramericanos representa además un paso importante para el crecimiento de la actividad en el país. “En Argentina desde hace pocos años se empezaron a reconocer los deportes electrónicos como una disciplina, también como un deporte, como uno habla de fútbol o de golf”, explicó.
El organizador remarcó que detrás de los esports existe preparación, formación y diferentes posibilidades profesionales. “No es que el chico está todo el día frente a la computadora, sino que también está aprendiendo y se está formando. Obviamente, no hay que dejar de lado el estudio, pero también hay que darle lugar a los sueños, a lo que uno le apasiona y a esto que se está dando en Argentina y a nivel mundial”, sostuvo.
La mirada del mundo puesta en Santa Fe
La programación competitiva tiene además un atractivo especial con el showmatch de VALORANT entre 9z Globant y Shinden, que permite al público disfrutar en vivo de una exhibición protagonizada por equipos referentes de la escena de los esports.
La jornada también busca mostrar que el universo gamer excede el momento de jugar. Durante el evento, estudiantes y público general pueden acercarse a diferentes experiencias y conocer otras posibilidades vinculadas a la industria.
“También pueden diseñar los juegos, hacer el sonido, empezar a ser analistas. Más tarde tenemos creadores de contenido de alto nivel que están reconocidos por marcas internacionales y que también los van a poder conocer, hablar con ellos y preguntarles”, explicó Cantero.
En ese sentido, destacó especialmente la participación de las escuelas en la propuesta. “Me gusta que los chicos se acerquen, que conozcan estas nuevas oportunidades y que vean cómo es una computadora, qué juegos hay y qué oportunidades pueden llegar a tener a partir de estos juegos”, agregó.
Y para cerrar la jornada, llegará la música. Lit Killah será el encargado del show de cierre del Invencible Gaming Fest, en una propuesta que reunirá gaming, competencia y entretenimiento.
La jornada forma parte del camino hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela y que incluirán a los esports dentro de su programación.
El ingreso es con QR obtenido previamente en esports.santafe2026.ar y los cupos son limitados. La actividad será transmitida en vivo a través de los canales oficiales.
El Invencible Gaming Fest propone así una jornada para acercarse al universo de los esports desde distintas experiencias, pero también para conocer a los jugadores, equipos y profesionales que forman parte de una industria en crecimiento y que tendrá en Santa Fe 2026 una nueva plataforma de desarrollo.