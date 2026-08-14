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Invencible Gaming Fest: Rosario vive una gran jornada de esports con Lit Killah

La L2 Arena es el escenario de las finales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, un showmatch de VALORANT entre 9z Globant y Shinden y experiencias gamer. El cierre musical estará a cargo del reconocido artista.