Salió desde Bolivia

Juegos Suramericanos: la Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

El fuego de los Juegos arribó este jueves a Rosario y comenzó un recorrido por las 19 jurisdicciones. El domingo llegará a la capital provincial para acompañar el encendido del Portal Suramericano pero antes pasará por San Lorenzo y Coronda.