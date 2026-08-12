A un mes exacto del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobierno santafesino definió las fechas de inauguración de la infraestructura deportiva que se está haciendo en la provincia y que ya tiene una ejecución superior al 95%. El último fin de semana se hizo la apertura oficial del Multiespacio Arena en el predio ferial de Rosario.
El gobierno de Santa Fe pone fechas para la inauguración de estadios para los Juegos
El estadio de handball levantado en esta ciudad será habilitado a fin de mes. Todos los trabajos están en la etapa final. Dirigentes de Odesur visitan la marcha de trabajos y los preparativos en la provincia.
Mientras siguen las tareas tanto en Rosario como en Santa Fe, Recreo y Rosario, una delegación oficial de Odesur se encuentra en la provincia recorriendo los trabajos y ajustando detalles de la competencia a realizarse del 12 al 26 de septiembre.
Quince países integran Odesur cuyo presidente hoy es el argentino Mario Moccia quien está en Bolivia y llegará en las próximas horas con la antorcha olímpica que recorrerá desde Rosario hasta Santa Fe pasando por ciudades intermedias. El domingo estará en la costanera santafesina, ciudad que encenderá su cuenta regresiva, en el marco del estreno de sus renovadas luces del Puente Colgante.
La comisión de seguimiento de Odesur estuvo este miércoles en Rosario y este jueves recorrerá las obras del Card en Santa Fe y del microestadio en Rafaela. En el Card comenzó la colocación de la pista que se utilizará para las distintas distancias en el atletismo.
El sábado, en Rosario, se reunirá el comité ejecutivo de Odesur con funcionarios santafesinos encargados de la organización de la competencia y que encabeza Julián Galdeano.
La primera apertura de locales para la competencia fue el Multiespacio Arena de Rosario donde se presentaron las medallas que se entregarán a los ganadores de cada disciplina. La segunda apertura corresponderá al velódromo de Rafaela el miércoles próximo con una competencia del campeonato argentino de ciclismo.
El 22 de agosto, con un partido de vóley de la Copa Santa Fe quedará inaugurado el microestadio del Parque Independencia en Rosario y cuatro días después la cubierta del Paseo XXI.
El 28 de agosto será el turno del microestadio Distrito Joven de Rafaela, al día siguiente el estadio Multipropósito que se levanta en el Card . El 30, en tanto, será habilitado el Centro Acuático provincial en Rosario y en el último día de agosto el área deportiva BMX + Skate en Rafaela. Las restantes habilitaciones serán ya en la primera semana de septiembre.
Obras en Santa Fe
El estadio Multipropósito del Card será la primera inauguración en Santa Fe. La obra se puso en marcha el 5 de mayo del año pasado con un plazo de ejecución de 14 meses y la constructora es Mundo.
En la etapa final de los trabajos, se ejecutan veredas con intertrabado en el exterior del edificio, canteros, cercos y demás tareas. El piso deportivo de madera ya fue colocado y resta la pintura y demarcación. En el interior se trabaja en terminaciones generales, ya fueron colocados pupitres de prensa, las alfombras y butacas tapizadas en sector de palcos; comenzó el revestimiento de madera en las paredes y se instalaron artefactos de la iluminación deportiva.
La renovación de la pista del Card se inició el 17 de julio de 2025 y la contratista Alca Ingeniería está en el plazo de finalización de trabajos. En estos días se trabaja en la instalación de la pista y se termian tribunas, áreas complementarias y cabina de control.
El Centro de Tiro Deportivo en Recreo se encuentra en los días finales de una obra que ejecuta Alca Ingeniería desde el 5 de mayo del año pasado.
El gobernador Maximiliano Pullaro con gran parte del gabinete recorrieron la obra el pasado lunes en la previa a la reunión semanal. El edificio principal se encuentra en etapa de terminaciones, revestimientos y pinturas. Hay trabajos en las explanadas de acceso, veredas y calles interiores. La contratista trabaja además en la terminación de la iluminación deportiva; y la instalación del material deportivo y tecnología de control.
Programa deportivo
Este sábado, en Rosario, el comité ejecutivo de Odesur aprobará el programa deportivo a celebrarse en Santa Fe, Rafaela y Rosario entre el 12 y el 26 de septiembre. Ese día, las quince federaciones deberán haber comunicado la cantidad de atletas que vendrán el mes próximo a la provincia y a qué competencia asistirán. Son 43 deportes y 60 las disciplinas que comprenden estos juegos.
Los comités olímpicos de cada país elevaron oportunamente una primera lista y esta semana la definitiva de participantes que permitirá cerrar la grilla de competencias.
La pista del Card
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe, Virginia Coudannes, recorrieron las obras que se ejecuta en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y supervisaron la instalación de la nueva superficie sintética de la pista de atletismo.
La competencia en atletismo irá del 22 al 25 de septiembre en ese predio en el sur de la ciudad.
Enrico señaló que las obras permitirán contar con "un nuevo CARD, con aptitud internacional y con la misma pista que se utilizó en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Para la provincia es un enorme activo social y deportivo".
La nueva pista, provista por la empresa italiana Mondo, tendrá una superficie clase 1 homologada por World Athletics y tecnología similar a la utilizada en París 2024. Contará con 400 metros de extensión, diez carriles en las rectas y ocho en las curvas, además de sectores específicos para saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos.
Para preparar las tres sedes y dejar nueva infraestructura deportiva y urbana como legado, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una inversión superior a los 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos. El programa incluye un financiamiento de 75 millones de dólares otorgado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, además de recursos aportados por el Tesoro provincial.
Recuerdo
El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Scarpín, recordó la importancia histórica que tuvo la construcción del CARD para los Juegos Cruz del Sur de 1982. "Es un escenario que durante muchos años fue destacado no solamente dentro de nuestro país, sino también en Sudamérica. Era un lugar al que muchos querían venir y por el que pasaron grandes atletas y acontecimientos", señaló.
Scarpín valoró además la renovación integral del escenario: "Para nosotros es muy significativo que hoy se esté instalando una pista moderna y de primer nivel mundial, que no solamente será un atractivo para los Juegos, sino también para futuras competencias y para los atletas de la ciudad y de toda la región".