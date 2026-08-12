En el predio del ex Liceo Militar General Belgrano

Juegos Suramericanos: “Estamos frente al mejor Centro de Tiro de Sudamérica a nivel tecnológico”

Así lo sostuvo Martín Colautti, Delegado Técnico Local y encargado del montaje electrónico del Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo. El complejo entró en su etapa final de cara a las competencias que se desarrollarán del 15 al 20 de septiembre, fue construido bajo estándares internacionales y quedará como infraestructura permanente para el desarrollo de la disciplina en la provincia.