En Rosario

Camino a los Juegos Suramericanos: se presentó en Santa Fe el 27° Mundial de Billar

El certamen internacional se disputará del 26 al 30 de agosto en Marcos Juárez, Córdoba, y reunirá a exponentes de distintos países. El billar será además una de las disciplinas invitadas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias en Rosario y Santa Fe.