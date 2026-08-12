A través de la Resolución N° 186/26, la Municipalidad de Santa Fe llamó a licitación pública para la provisión y colocación de un cartel exterior para el ingreso a la ciudad capital. Estaría en el acceso oeste, por la Autopista, y se trataría de un tipo de cartelería de “bienvenida” a quienes llegan.
Llamativo diseño para un cartel de "bienvenida" a la ciudad de Santa Fe, que costará $81 millones
El municipio proyecta instalarlo en el acceso oeste a esta capital. Además de la leyenda “Bienvenidos a Santa Fe”, incluiría el isotipo de la ciudad. Columnas prismáticas de base triangular y rotulado vinílico, algunas características.
El presupuesto oficial es de $81.000.000; el día de la apertura de los sobres con las propuestas económicas será el próximo 20 de agosto, a las 10 horas, en la Dirección de Compras del gobierno local, 1° piso del Palacio Municipal.
“El cartel consiste en una serie de columnas alineadas en sentido este-oeste, que se instalará en el borde sur de la vía de circulación, en la ubicación que se definirá previo a la instalación, para ser visualizado desde la autopista AP 01”, indican las especificaciones técnicas.
Diseño y características técnicas
Lo llamativo es el diseño que tendría este cartel, de prosperar la licitación y posterior adjudicación. Es que se tratará de una “imagen fragmentada que se recompone desde un punto de vista determinado en el recorrido vehicular, y luego se hace permeable”, agrega luego el apartado de las especificaciones.
En la mano de circulación hacia el este, sentido de ingreso a la ciudad, se podría observar el texto “Bienvenidos a Santa Fe”. Y en el sentido de circulación hacia el oeste, es decir orientación de salida, se compondría la imagen del isotipo de Santa Fe ciudad (ver más abajo).
El cartel “Bienvenidos a Santa Fe” estaría compuesto por 53 columnas prismáticas de base triangular, conformadas por chapas plegadas de 3 milímetros de espesor. Tendría una altura de cuatro metros.
“La colocación y fijación de las columnas al suelo deberá garantizar estabilidad y perdurabilidad, conforme a las características estructurales requeridas”, agregan las especificaciones técnicas.
Para la instalación de las columnas “deberá verificarse el efecto visual deseado”, añade. “El nivel de referencia para la instalación será rasante al suelo natural; y se deberá evitar la corrosión de los elementos por contacto directo con el suelo y la humedad”.
Las columnas tendrán una terminación exterior con pintura epoxi color gris claro (aproximadamente entre un 10% y un 20% de negro) en todas sus caras. Y sobre éstas se aplicará posteriormente el rotulado vinílico de “Bienvenidos a Santa Fe”.
Pero además, se rotularán dos caras de las columnas, conforme el isotipo. “Para tal fin, se utilizará vinilo de alta performance y calidad, debido a las exigencias que presenta su utilización en ruta”.
Los colores serán gris claro o similar; tres tipos de color azul para vinilo (dos de escalas grisáceas, uno más oscuro) y dos tipos de color blanco. En la presentación de los precios “estarán incluidos la provisión e instalación del cartel en la ubicación indicada (calle Iturraspe, ingreso Autopista de la ciudad de Santa Fe)”.
Nueva “cara visual” y Suramericanos
Como informó oportunamente El Litoral, la actual gestión a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, tomó la decisión de redefinir los elementos gráfico-institucionales que identifican, como si fuese el “DNI visual”, al gobierno local. Esto se definió luego de la presentación en sociedad de la bandera de la ciudad capital.
El sitio web oficial del municipio tiene desde principios de año un nuevo isologo, en un azul oscuro con las letras “SF”. También las redes sociales institucionales del gobierno local incluyeron otro diseño distintivo, sobre un fondo verde. Y se cambió la presentación de los e-mails institucionales.
“A esto lo hicimos el año pasado con la bandera de Santa Fe capital, revalorizando el sentido de pertenencia de la santafesinidad pura. En esto consideramos que necesitamos volver al escudo, y a la expresión ‘Municipalidad de Santa Fe’, que no se veía”, había dicho Poletti.
“Creemos que los Juegos Suramericanos 2026 representan una oportunidad enorme para darle frescura, orden, limpieza (a la imagen de Santa Fe); para que esa cara de la ciudad esté renovada y así afrontar este evento deportivo tan importante”, aducía luego.
Bandera propia
Como se dijo, tuvo lugar la creación de la bandera de la ciudad, que nació de un concurso de ideas. Cabe recordar que a través del Decreto N° 00094 -de fines de septiembre de 2025-, el municipio local aprobó y definió el nuevo diseño de la bandera oficial de la ciudad capital.
La Dirección de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales había llevado adelante un “procedimiento de revisión y adecuaciones técnicas” de la propuesta ganadora, que fue de Jeremías Martínez De Mattia, previo a quedar ad referéndum (a consideración) del Concejo el diseño final. Y el Legislativo dio su aprobación.
Santa Fe tiene, además del diseño institucional del actual gobierno, su bandera como nuevo símbolo identitario. También busca tener ahora un cartel de cordial bienvenida para visitantes. Todo ello, sumado a la infraestructura deportiva, la ciudad se alista para los Odesur.