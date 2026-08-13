Los mejores surfistas de Sudamérica competirán en los Juegos Suramericanos 2026 y dirán presentes en la costa bonaerense. Durante siete días de competencia, la rompiente argentina se convertirá en el escenario donde el agua y las olas serán las grandes protagonistas.
Juegos Suramericanos 2026: así será la competencia de Surf, donde la destreza humana desafía la fuerza del mar
La disciplina, en creciente desarrollo en la región, combina equilibrio, lectura del océano y destreza física. Será uno de los grandes atractivos del evento deportivo que tendrá como sede principal a la provincia de Santa Fe, aunque la competencia se desarrollará en Playa Grande de Mar del Plata.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe.
En esta disciplina, donde la interpretación del mar y la técnica individual resultan claves, la acción se desarrollará en Playa Grande, específicamente en la clásica rompiente conocida como Biológica, en Mar del Plata, del 19 al 25 de septiembre.
Este sector es considerado uno de los escenarios tradicionales del surf argentino y un punto de referencia para la práctica de este deporte. Sus condiciones ofrecen un entorno para el desarrollo de maniobras de alta exigencia.
Medallas y algo más
En la competencia de Surf participarán deportistas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén afiliados a ODESUR y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la Confederación Suramericana de Surf (CONFESURF) y a la Asociación Internacional de Surf (ISA).
Además de repartir medallas, los Juegos Suramericanos 2026 tendrán un incentivo especial para el surf: la medalla de oro en la modalidad Shortboard, tanto en la rama masculina como femenina, otorgará clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Una competencia donde las olas y la destreza son claves
El surf es una modalidad de navegación sobre olas donde cada segundo de la serie cuenta. En los Juegos Suramericanos 2026 habrá competencias en las ramas femenina y masculina.
Las ocho pruebas de medalla que componen el programa se dividen por el tipo de tabla y la forma en que los atletas interactúan con la dinámica del agua: Shortboard, Longboard, SUP Surf y Bodyboard, tanto en la rama femenina como masculina.
El desarrollo de las series se regirá por las normativas vigentes de la ISA y la fiscalización de CONFESURF. Para que cada prueba pueda habilitarse, el reglamento establece una participación mínima de atletas de cinco países diferentes.
Bajo las normativas internacionales, la competencia se estructurará en series eliminatorias conocidas como “heats”, en las que grupos de surfistas ingresarán al agua en simultáneo durante un tiempo determinado. A lo largo de cada serie, las maniobras serán evaluadas y puntuadas por un panel de jueces calificados.
De esta manera, el surf tendrá en los Juegos Suramericanos 2026 una competencia que combinará técnica, estrategia, lectura del océano y capacidad física, con el atractivo adicional de que los campeones de Shortboard tendrán en juego una clasificación directa a Lima 2027.