El desafío de dominar las olas

Juegos Suramericanos 2026: así será la competencia de Surf, donde la destreza humana desafía la fuerza del mar

La disciplina, en creciente desarrollo en la región, combina equilibrio, lectura del océano y destreza física. Será uno de los grandes atractivos del evento deportivo que tendrá como sede principal a la provincia de Santa Fe, aunque la competencia se desarrollará en Playa Grande de Mar del Plata.