En Rosario

El taekwondo, una disciplina de valores que será parte de los Juegos Suramericanos 2026

Los exponentes del deporte marcial competirán del 23 al 25 de septiembre en Rosario. Mariana Delucca, taekwondista y entrenadora de Acebal, destacó la importancia de la competencia y el legado que dejará el evento para las nuevas generaciones.