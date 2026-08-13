Costanera Oeste

El domingo, Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

La capital provincial recibirá la Antorcha Suramericana con una jornada para toda la familia en la Costanera Oeste. Habrá juegos, música en vivo, propuestas del Tour Suramericano, el encendido del portal y la reinauguración de las luces del Puente Colgante. Se presentará el grupo de música para las infancias Canticuénticos y el cierre estará a cargo de Kapanga.