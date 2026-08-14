Este domingo

Llega la Antorcha Suramericana a la ciudad de Santa Fe: horarios, shows y cortes de tránsito

La propuesta comenzará a las 15 en la Costanera Oeste y coincidirá con la celebración del Día del Niño, con actividades para toda la familia, presentaciones musicales, la llegada del Fuego de los Juegos y el cierre a cargo de Kapanga.