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Llega la Antorcha Suramericana a la ciudad de Santa Fe: horarios, shows y cortes de tránsito

La propuesta comenzará a las 15 en la Costanera Oeste y coincidirá con la celebración del Día del Niño, con actividades para toda la familia, presentaciones musicales, la llegada del Fuego de los Juegos y el cierre a cargo de Kapanga.

La Antorcha Suramericana llegará a la capital santafesina este domingo.La Antorcha Suramericana llegará a la capital santafesina este domingo.
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La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir este domingo 16 de agosto la Antorcha Suramericana, en una jornada que combinará deporte, música y actividades para toda la familia. El encuentro comenzará a las 15 en la Costanera Oeste, a metros del Monumento al Brigadier López, y tendrá como uno de sus momentos centrales el encendido del reloj con la cuenta regresiva hacia los Juegos.

La propuesta se realizará en coincidencia con el Día del Niño y será una de las actividades previas al inicio de la competencia internacional, previsto para el 12 de septiembre.

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La llegada de la Antorcha a Santa Fe

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó el valor simbólico de este momento dentro del recorrido. “Ya estamos jugando los Juegos porque entre las obras y los diferentes hitos que ya venimos transitando antes del inicio, que es el 12 de septiembre, la llama Sudamericana, la antorcha llega este domingo 16 de agosto”, expresó.

La Antorcha llegará por agua, pasará por el sector del reloj y continuará por el Puente Colgante hasta la Costanera Oeste. Allí se desarrollará la celebración con propuestas recreativas y espectáculos.

El recorrido comenzó en Rosario, luego de la llegada de la llama al aeropuerto, y continuará por distintos departamentos del territorio provincial. El miércoles 19 está previsto su arribo a Rafaela, donde también se activará el reloj de cuenta regresiva.

Virginia Coudannes y Guillermo Ferrero anticiparon la celebración en Santa Fe.Virginia Coudannes y Guillermo Ferrero anticiparon la celebración en Santa Fe.

Coudannes explicó además que ese dispositivo tendrá una función durante la competencia: “Cuando empiecen los juegos, en ese mismo reloj se va a mostrar los diferentes resultados de las competencias, así que también podemos ir siguiendo desde ese lugar cómo se viene desarrollando”.

Shows y actividades gratuitas

La programación comenzará a las 15 y se extenderá hasta aproximadamente las 20:30. Habrá propuestas recreativas y presentaciones musicales destinadas a las familias. “Empezando con el Coro Municipal, después Canticuénticos, al cierre con Kapanga, y diferentes juegos lúdicos para toda la familia, específicamente para los niños en su día”, señaló Coudannes.

La funcionaria también recordó que el acceso a las competencias de los Juegos Suramericanos será gratuito y adelantó que próximamente se habilitará un sistema de reservas para quienes quieran asistir a disciplinas específicas.

Ferrero explicó los detalles del nuevo sistema lumínico del puente.Ferrero explicó los detalles del nuevo sistema lumínico del puente.

En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será trasladada al lunes 17 de agosto, feriado, en el mismo horario.

El Puente Colgante renovará su iluminación

Otro de los momentos destacados será la puesta en funcionamiento del nuevo sistema lumínico ornamental del Puente Colgante. Antes del encendido se proyectará un video sobre la historia del tradicional viaducto santafesino.

A su turno, el secretario de Gestión Urbana Ambiental de la ciudad, Guillermo Ferrero, explicó que la intervención contempla más de 433 luces y una tecnología especialmente desarrollada para la iluminación arquitectónica. “Hay pocos edificios en el mundo que tienen este sistema”, afirmó.

Ferrero vinculó la renovación con el objetivo de mejorar la iluminación de la ciudad y destacó especialmente el valor que tiene el puente para los santafesinos. “Esto viene a complementar, en ese cuadro que tiene que ver con poder tener al 100% iluminado nuestro Puente Colgante y todas sus características que la verdad que tanto nos gusta a los santafesinos y nos llena de orgullo”, sostuvo.

El Puente Colgante estrenará su renovado sistema de iluminación.El Puente Colgante estrenará su renovado sistema de iluminación.

El cronograma de la jornada

  • 15 hs: apertura del espacio, Tour Suramericano y propuestas de entretenimiento.
  • 15:45 hs: presentación del Coro Municipal.
  • 16:30 hs: show de Canticuénticos.
  • 17:30 hs: llegada de la Antorcha Suramericana y el Fuego de los Juegos.
  • 18 hs: Momento Capi Canción.
  • 18:15 hs: presentación de Cada cual.
  • 18:45 hs: reinauguración de la iluminación del Puente Colgante.
  • 19 hs: show de Kapanga.
  • 20:30 hs: finalización estimada.

Cortes de tránsito

El armado y desarrollo de la actividad implicará restricciones en distintos puntos de la Costanera y sus accesos.

  • Jueves 13 de agosto, de 12 a 17: habrá cortes en la cabecera oeste del Puente Colgante, Juan del Campillo y avenida de los Siete Jefes, Iturraspe y avenida de los Siete Jefes, y avenida Intendente Muttis, a la altura de El Faro.
  • Viernes 14 de agosto, desde las 5: continuarán las restricciones y se sumará un corte total de la avenida de los Siete Jefes, en ambos sentidos, hasta la finalización del evento.
  • En la cabecera oeste del Puente Colgante permanecerá restringido el ingreso a la Costanera en sentido sur-norte. El giro en “U” frente al Monumento al Brigadier estará permitido únicamente bajo indicación del personal de tránsito.
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