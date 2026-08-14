La llegada de la Antorcha Suramericana a Santa Fe tendrá este domingo una gran celebración en la Costanera Oeste, con música, actividades para toda la familia, el encendido de la cuenta regresiva hacia los Juegos y las luces del Puente Colgante, además de los shows de Canticuénticos y Kapanga.
Santa Fe busca posicionar al puerto de Rosario para las exportaciones mineras
Durante el anuncio de la llegada de la Antorcha a Santa Fe, Virginia Coudannes destacó el viaje de Pullaro a Chile y la apuesta por nuevas inversiones.
En ese marco, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue consultada por el viaje que el gobernador Maximiliano Pullaro realizó a Chile y explicó uno de los objetivos de la misión: conocer la experiencia de los puertos de la Región de Antofagasta vinculados a la actividad minera.
“Fue un viaje muy bueno, muy fructífero”, destacó Coudannes, quien señaló que la comitiva buscó incorporar el conocimiento desarrollado por los puertos chilenos en materia de exportación minera.
Del campo y la industria a un nuevo rol
La apuesta provincial apunta a que Santa Fe no sea solamente un lugar de origen de productos, sino también una plataforma logística para cargas que provienen de otras regiones del país.
“Si en la provincia de Santa Fe somos el campo, somos la industria, somos el comercio, también entendemos que podemos servir de centro logístico, de polo logístico, de hub logístico”, sostuvo Coudannes.
En ese esquema, el puerto de Rosario aparece como una pieza central. La intención es que pueda participar de nuevas cadenas de almacenamiento, distribución y exportación, entre ellas las vinculadas con la actividad minera.
“Queremos incorporar esta rama de actividad y poder ser ese canal de comunicación”, afirmó la vocera.
La estrategia no se limita a la minería. Coudannes recordó que la Provincia viene trabajando desde hace tiempo en la articulación con otros distritos para encontrar nuevas cargas que puedan utilizar la infraestructura portuaria santafesina.
Entre los ejemplos mencionó el trabajo con Tucumán para la exportación de limones. La idea es generar nuevos circuitos comerciales y aprovechar la ubicación estratégica de Rosario para conectar distintas producciones con los mercados internacionales.
Una experiencia que Santa Fe quiere aprovechar
El viaje a Chile permitió observar cómo funciona un sistema portuario estrechamente relacionado con la minería. Para el Gobierno provincial, esa experiencia puede servir como referencia para pensar nuevas oportunidades en Santa Fe.
Coudannes destacó especialmente el “know-how” adquirido durante la misión y remarcó que el objetivo es trasladar ese conocimiento a una provincia que busca abrir nuevos caminos productivos.
“Queremos empezar a trabajar de manera con mucho énfasis y con mucha rigurosidad”, sostuvo al referirse a la posibilidad de incorporar esta actividad.
La mirada también está puesta en el crecimiento que puede tener la minería argentina y en la necesidad de contar con alternativas logísticas para acompañar ese desarrollo. En ese escenario, Santa Fe busca posicionarse antes de que las nuevas rutas de exportación queden consolidadas.
Hidrovía, rutas y ferrocarril: las otras piezas
Para que Rosario pueda asumir ese nuevo rol, la infraestructura resulta determinante. Por eso, la Provincia vincula la estrategia productiva con las obras y mejoras destinadas a facilitar el movimiento de cargas.
“Esto optimiza todo lo que tiene que ver con la hidrovía”, explicó Coudannes, quien también destacó la accesibilidad al puerto, la infraestructura ferroviaria y los accesos portuarios. En ese esquema aparece también la A012, una vía clave para la circulación de cargas hacia el área portuaria del Gran Rosario.
La funcionaria remarcó que se trata de un trabajo transversal en el que intervienen distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas Producción, Economía y Obra Pública.
“Es un conjunto de acciones que el Gobierno provincial viene desarrollando para enfatizar el desarrollo productivo provincial, pero además abrir nuevos caminos”, resumió.
El desafío de atraer inversiones
La infraestructura es una condición necesaria, pero no suficiente. El otro gran desafío es conseguir que las empresas encuentren en Santa Fe un lugar atractivo para invertir y desarrollar nuevas operaciones.
Coudannes fue directa al plantear ese objetivo: “Buscar inversiones incesantemente” es parte de la estrategia provincial. En ese sentido, los vínculos con Chile también funcionan como una herramienta para conocer experiencias, generar contactos y detectar oportunidades de cooperación.
“Nos llevamos todo ese know-how, todo ese conocimiento que ellos ya vienen desarrollando en una actividad que nosotros queremos empezar a trabajar con mucho énfasis y con mucha rigurosidad”, afirmó.