Hoja de ruta

Gabinete, viaje a Chile y reforma electoral en la agenda semanal del oficialismo

El gobernador presidirá la reunión este lunes en la sede del Isep, en Recreo. Se analizará al formación que reciben actualmente las fuerzas policiales, y se repasarán las obras de infraestructura que se ejecutan en la provincia en materia de seguridad. El miércoles, plenario de comisiones en Diputados por los cambios a la Ley Electoral.