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Gabinete, viaje a Chile y reforma electoral en la agenda semanal del oficialismo

El gobernador presidirá la reunión este lunes en la sede del Isep, en Recreo. Se analizará al formación que reciben actualmente las fuerzas policiales, y se repasarán las obras de infraestructura que se ejecutan en la provincia en materia de seguridad. El miércoles, plenario de comisiones en Diputados por los cambios a la Ley Electoral.

El gobernador visitará la localidad de Recreo este lunes.El gobernador visitará la localidad de Recreo este lunes.
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El gobernador presidirá este lunes la reunión de gabinete semanal que, excepcionalmente, se realizará en la ciudad de Recreo, en la sede del Isep. La elección del lugar físico no es casual ya que buena parte del temario estará asociada a la seguridad.

La intención del encuentro, según pudo saber El Litoral, es repasar la formación que actualmente reciben las fuerzas policiales, justamente, en las instalaciones del Instituto. Asimismo, revisar el estado de ejecución de las diferentes obras de infraestructura que el gobierno desarrolla, por ejemplo, en materia de política carcelaria y construcción de nuevas dependencias policiales.

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Antes de Chile

Maximiliano Pullaro presidirá la reunión de gabinete antes de viajar a Chile, otro de los hechos centrales de la agenda oficial de la semana.

Como se anunciara a través de la vocera, Virginia Coudannes, el mandatario tiene previsto participar en el país trasandino de una serie de actividades para acompañar al sector productivo con una misión institucional y empresarial destinada a avanzar en alternativas logísticas para canalizar exportaciones vinculadas a la minería a través del puerto de Rosario.

Pullaro y el ministro Puccini viajarán la semana que viene a Chile.Pullaro y el ministro Puccini viajarán la semana que viene a Chile.

La iniciativa, según se informó oficialmente, "forma parte de la estrategia provincial para aprovechar su infraestructura portuaria, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para las empresas santafesinas".

La comitiva estará integrada por Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, además de otros funcionarios provinciales y empresarios.

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Reforma

En simultáneo, también se activará esta semana la discusión en el ámbito parlamentario para avanzar con los proyectos de reforma electoral. El miércoles, a partir de las 16, se prevé un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para empezar a estudiar los proyectos presentados e intentar llegar a una síntesis.

Hasta el momento, en dicho cuerpo, se han presentado al menos siete iniciativas provenientes tanto del oficialismo como de la oposición. Lo propio sucede en el Senado.

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Como se sabe, las modificaciones al sistema electoral actual devienen de la última reforma realizada a la Constitución de la provincia que plantea, entre otros aspectos, contar en Santa Fe con una justicia electoral independiente.

Asimismo, se discute incorporar otros cambios, por ejemplo, al modelo de Boleta Única que se utilizará. Al respecto, hay sectores que promueven mantener los cinco cuerpos (uno por cada categoría a renovar) como ha sucedido hasta aquí; y otros que proponen reducir ese número a dos o tres, asociando en una misma boleta las categorías provinciales por un lado; y las de cargos locales, por el otro.

En cada localidad, la Boleta Única para elegir sus autoridades locales. Una en el caso de comunas, dos en el caso de ciudades. Los modelos de boletas fueron exhibidas oportunamente en el Tribunal Electoral. Crédito: Pablo AguirreLa Boleta Única provincial. Foto: Pablo Aguirre

También entran en discusión los pisos o umbrales de votos que deberán alcanzarse para pasar a la instancia siguiente en el marco del proceso electoral, y hasta la posibilidad de que los y las aspirantes a la vicegobernación puedan disputar una interna, aun con el mismo candidato a gobernador.

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