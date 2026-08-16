A 27 días del comienzo

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe recibió la Antorcha con una multitud y música en la Costanera

El fuego suramericano realizó su recorrido por la Costanera, se encendió el Portal Suramericano con la cuenta regresiva y se reinauguró la iluminación del Puente Colgante, en una jornada para toda la familia que incluyó espectáculos musicales. “Los Juegos van a dejar un legado que va a quedar en la historia de la provincia”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro.