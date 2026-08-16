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A 27 días del comienzo

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe recibió la Antorcha con una multitud y música en la Costanera

El fuego suramericano realizó su recorrido por la Costanera, se encendió el Portal Suramericano con la cuenta regresiva y se reinauguró la iluminación del Puente Colgante, en una jornada para toda la familia que incluyó espectáculos musicales. “Los Juegos van a dejar un legado que va a quedar en la historia de la provincia”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro.

El gobernador Pullaro destaca el legado histórico del evento para la provincia, en una jornada llena de música y deporte, con la reinauguración del Puente Colgante como telón de fondo. Foto: Gobierno de Santa Fe.El gobernador Pullaro destaca el legado histórico del evento para la provincia, en una jornada llena de música y deporte, con la reinauguración del Puente Colgante como telón de fondo. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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La ciudad de Santa Fe entró este domingo en la recta final hacia los Juegos Suramericanos 2026. Unas 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha Suramericana y el encendido del Portal en la Costanera, en una jornada que reunió a familias, deportistas y vecinos alrededor del deporte, la música y distintas propuestas recreativas.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.La jornada, marcada por la música y actividades recreativas, fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, junto a otras autoridades. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad junto al intendente Juan Pablo Poletti. También participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia y la vocera provincial, Virginia Coudannes, entre otras autoridades provinciales y municipales.

“Estamos muy contentos. Sentimos que la ciudadanía se está poniendo en clima, que se empiezan a vivir los Juegos Suramericanos y vamos a pasar 14 días únicos en la provincia de Santa Fe”, afirmó Pullaro.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.Pullaro destacó el legado que dejarán los Juegos, enfatizando valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo, además de las mejoras en infraestructura como el nuevo estadio multipropósito y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El gobernador puso el acento en el legado que dejará la competencia. “Los Juegos van a dejar un legado que va a quedar en la historia de la provincia. Los vamos a recordar no solo por lo que vivamos durante esos días, sino por los valores que van a dejar en la sociedad: el esfuerzo, el trabajo en equipo y entender que nadie se salva solo, que siempre es importante confiar en los demás”.

Pullaro destacó, además, el avance de las obras y el desafío de cumplir con los plazos previstos. “Estamos llegando muy bien con los tiempos. Era una preocupación porque no solo había que tener los recursos, sino llegar en tiempo y forma, y eso hace que el Estado tenga que ser eficiente”.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.La llegada de la Antorcha Suramericana a Santa Fe reunió a miles en la Costanera. Música, deporte y un renovado Puente Colgante marcaron la jornada familiar. Foto: Gobierno de Santa Fe.

En ese sentido, mencionó el nuevo estadio multipropósito, las intervenciones en bulevar Tacca y las obras en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la ciudad de Santa Fe. “Tenemos obras de arquitectura únicas que se estaban esperando, pero también infraestructura que mejora muchísimo la circulación en la ciudad y que les va a quedar a los santafesinos. Estos Juegos Suramericanos nos hacen ganar siempre en la provincia de Santa Fe”, aseguró.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.La jornada, marcada por la música y actividades recreativas, un evento que atrajo a unas 40.000 personas a la Costanera. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Poletti, por su parte, destacó el significado de la jornada para la ciudad. “Hoy se prendió el reloj con la cuenta de los días que nos faltan y llegó la Antorcha. Lo complementamos con el encendido del Puente Colgante, que va a permitir que quienes nos visiten puedan conocer y valorar algo que para los santafesinos es tan importante y emblemático”.

El Fuego Suramericano llegó a Santa Fe

La Antorcha arribó a la ciudad de Santa Fe como parte del recorrido que durante agosto y septiembre atraviesa los 19 departamentos santafesinos.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.La Antorcha, portada por destacados deportistas y personalidades locales, encendió un reloj que cuenta los días hasta el inicio del evento el 12 de septiembre. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Paulina Contini, integrante de la selección argentina de canotaje y medallista de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, fue una de las encargadas de portar la llama. Luego tomó la posta Iván Buhajeruk Fernández, conocido como “Spreen”, streamer y creador de contenido santafesino, quien llevó el Fuego Suramericano hasta el Portal.

Allí, Pullaro y Poletti encabezaron el encendido del reloj que comenzó a marcar los días que restan para el 12 de septiembre. El recorrido continuó hacia el Puente Colgante con Josefina Fernández, histórica integrante de Las Panteras y olímpica en Río 2016; Germán Chiaraviglio, referente del atletismo argentino y participante en tres Juegos Olímpicos; y las nadadoras Antonella Bogarín, olímpica en Pekín 2008, y Julia Sebastián, doble olímpica y referente argentina del estilo pecho.

La ciudad de Santa Fe ya cuenta los días

El Portal Suramericano tiene más de ocho metros de altura, siete metros de ancho y un reloj central de tres metros. Desde este domingo marca los 27 días que restan para el inicio de los Juegos. Hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva; durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países, y posteriormente quedará como pantalla para la ciudad y como parte del legado de Santa Fe 2026.

Juegos Suramericanos: 40.000 personas acompañaron la llegada de la Antorcha a la ciudad de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.El Portal Suramericano, una estructura que funcionará como medallero durante los Juegos, fue inaugurado y permanecerá como parte del legado de la ciudad. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Su estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y cuenta con un podio en su base.

La celebración incluyó las presentaciones del Coro Municipal, Canticuénticos y artistas urbanos. Kapanga tuvo a su cargo el cierre musical de una jornada que también contó con la reinauguración de la iluminación del Puente Colgante.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

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