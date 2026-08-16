El Puente Colgante volvió a encenderse este domingo y recuperó una de sus postales más reconocidas. La nueva iluminación ornamental quedó habilitada durante la jornada en la que Santa Fe recibió la Antorcha Suramericana, como parte de la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026.
El Puente Colgante vuelve a brillar: así son las luces nuevas
Este domingo, con motivo de la llegada de la antorcha de los Juegos Suramericanos 2026, municipio y gobierno provincial dejaron habilitada la nueva luminaria del histórico puente.
La puesta en funcionamiento del sistema se concretó en el marco de las actividades organizadas en la Costanera Oeste para recibir el Fuego Suramericano. El encendido fue uno de los momentos centrales de una jornada que también incluyó propuestas recreativas, música en vivo y espectáculos para toda la familia.
La recuperación de las luces había comenzado meses atrás, con una intervención destinada a poner nuevamente en funcionamiento la totalidad del sistema ornamental del puente. La estructura, uno de los principales símbolos de la capital provincial, venía funcionando de manera parcial debido al desgaste de componentes y a la dificultad para conseguir repuestos específicos.
Un sistema LED que permite cambiar los colores
La nueva puesta a punto conserva la tecnología LED RGBW que caracteriza al sistema ornamental instalado en el Puente Colgante. Se trata de una tecnología que permite generar diferentes colores, secuencias programadas y efectos visuales sobre las torres y los tensores metálicos.
Para recuperar el equipamiento fue necesario incorporar luminarias, consolas y otros dispositivos electrónicos compatibles con la tecnología existente. Parte de esos componentes debió ser importada, ya que no se fabrican habitualmente en el país.
La inversión destinada exclusivamente a la compra del equipamiento superó los 114 mil dólares y fue afrontada de manera conjunta por la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial.
La intervención permitió recuperar sectores que habían quedado fuera de funcionamiento y avanzar hacia la restitución completa de la capacidad lumínica del sistema. El objetivo fue que el puente pudiera volver a ofrecer los distintos efectos que lo convirtieron en una postal característica de Santa Fe.
Con las nuevas luces, el Colgante podrá volver a adoptar diferentes colores y configuraciones en fechas conmemorativas, campañas de concientización, celebraciones institucionales y acontecimientos especiales. La iluminación, además de cumplir una función ornamental, se convirtió con los años en una forma de identificar al puente con distintos acontecimientos de la ciudad.
El Colgante, protagonista de la cuenta regresiva
La recuperación de la iluminación se realizó con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes. Las autoridades habían establecido como objetivo que el sistema estuviera nuevamente operativo antes del inicio de la competencia internacional.
La llegada de la Antorcha Suramericana ofreció finalmente el marco elegido para mostrar el resultado de los trabajos. Este domingo, el histórico puente volvió a iluminarse frente a la Costanera, acompañado por una jornada que marcó simbólicamente el comienzo de la cuenta regresiva hacia el evento deportivo.
La recuperación de las luces forma parte, además, de una intervención más amplia sobre el entorno del Puente Colgante y las costaneras. El plan contempla tareas de mantenimiento, bacheo, pintura y parquizado en sectores próximos a las cabeceras y ambas márgenes de la Laguna Setúbal.
De esta manera, el Puente Colgante recupera no sólo su funcionamiento lumínico sino también una imagen que forma parte del paisaje cotidiano de Santa Fe. Desde ahora, sus torres y tensores volverán a cambiar de color para acompañar celebraciones y acontecimientos especiales, mientras la ciudad se prepara para recibir a los Juegos Suramericanos 2026.