Santa Fe 2026

Instalan el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

La moderna superficie deportiva es similar a la utilizada en los últimos Juegos Olímpicos de Paris. Con una gran inversión del Gobierno Provincial, el CARD de la ciudad capital se pone a punto para recibir a los mejores atletas del 22 al 25 de septiembre. El velocista rafaelino Tomás Mondino y funcionarios provinciales celebraron la decisión política de apostar al deporte y el legado que quedará luego de la competencia.