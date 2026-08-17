La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos continuó este lunes su recorrido por la provincia de Santa Fe con escalas en Santo Tomé y Recreo, como parte de la gira que llegará a los 19 departamentos antes del inicio de la competencia.
El Fuego Suramericano recorrió Santo Tomé y Recreo y este martes llegará a Esperanza
La lluvia obligó a suspender parte de las actividades previstas, pero vecinos pudieron acercarse a la Antorcha. El recorrido seguirá por Esperanza y luego llegará a Rafaela.
Las condiciones climáticas impidieron realizar las actividades previstas dentro del Tour Suramericano, aunque vecinos de ambas localidades pudieron acercarse para conocer el Fuego y participar de la propuesta.
El paso por Santo Tomé y Recreo
En Santo Tomé, la Antorcha estuvo en la Dirección de Deportes, donde permaneció disponible para quienes quisieron acercarse y fotografiarse junto al símbolo del certamen continental.
Luego, la recorrida continuó por Recreo. Allí estuvo presente Naila “Peca” Zaninetti, futbolista santafesina que forma parte del grupo de embajadores de los Juegos.
Santo Tomé estaba incluida entre las localidades que acompañarían el paso del Fuego, mientras que Recreo forma parte del itinerario oficial anunciado para agosto.
La próxima parada será Esperanza
La gira continuará este martes 18 de agosto en Esperanza. Las actividades se desarrollarán entre las 14 y las 18 en avenida Rafaela y Berutti.
Está prevista la presencia de los embajadores Juan Ignacio Alarcón y Facundo Benítez, quienes acompañarán la llegada de la Antorcha y las propuestas destinadas a vecinos y visitantes.
Esperanza integra el cronograma provincial que comenzó con el arribo del Fuego desde Bolivia a Rosario y que se extenderá durante agosto y septiembre por distintas ciudades santafesinas.
Rafaela prepara una jornada especial
El miércoles 19 será el turno de Rafaela, una de las tres sedes principales de los Juegos junto con Santa Fe y Rosario.
Además de recibir la Antorcha, la ciudad realizará el encendido de su reloj de cuenta regresiva y tendrá la inauguración del Invencible Velódromo Rafaela, escenario que albergará las competencias de ciclismo de pista.
Los Juegos se disputarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.
Un recorrido por toda la provincia
El objetivo de la gira es extender la presencia del evento más allá de las tres ciudades sede y acercar sus símbolos a distintas comunidades santafesinas.
El cronograma incluye, entre otras localidades, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez y Venado Tuerto.
Durante septiembre, la Antorcha también pasará por Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco antes del comienzo de Santa Fe 2026.