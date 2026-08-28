Santa Fe está a horas de estrenar uno de los escenarios que quedará como legado de los Juegos Suramericanos 2026. Este sábado, a las 9, será inaugurado el Invencible Santa Fe, el estadio multipropósito ubicado en el sur de la capital provincial, que tendrá su primera competencia con la Copa Santa Fe de Handball.
El Invencible Santa Fe abre sus puertas: un estadio pensado para mucho más que los Suramericanos
La inauguración será este sábado a las 9, con entrada abierta a los vecinos. El espacio tendrá capacidad para más de 3.400 espectadores sentados y recibirá el handball durante el certamen continental.
La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, destacó que la obra fue pensada mucho más allá de septiembre. Durante los Juegos será sede del handball femenino y masculino, pero después tendrá una agenda propia vinculada al deporte, los espectáculos y la cultura.
“Este estadio es un legado que queda para todo tipo de eventos artísticos, culturales y deportivos”, señaló Coudannes durante una entrevista, y remarcó que el espacio podrá superar las 7.000 personas de ocupación total.
Un estadio que busca quedarse
El Invencible Santa Fe tendrá más de 3.400 localidades sentadas y fue equipado con vestuarios, baños y espacios de buffet, una infraestructura que permitirá recibir competencias deportivas y acontecimientos de distinta escala.
Para la funcionaria, una de las claves de la obra está justamente en su utilización posterior al certamen internacional.
“La idea es que realmente sea un espacio que los santafesinos incorporen”, sostuvo Coudannes, al explicar que la Provincia analiza diferentes alternativas para garantizar su funcionamiento una vez finalizados los Juegos.
Entre las posibilidades aparece la articulación con el sistema educativo para que las escuelas puedan utilizar las instalaciones, además de acuerdos con el sector privado y el municipio para atraer espectáculos y otros eventos.
“Nos han llamado todos los representantes de artistas”, contó la vocera, al referirse al interés que ya despertó el nuevo escenario. En ese sentido, destacó también las medidas de alivio fiscal impulsadas para los organizadores de grandes acontecimientos.
El objetivo es que propuestas que históricamente se concentraban en otras ciudades puedan encontrar en Santa Fe una infraestructura acorde.
El primer desafío será el handball
La inauguración de este sábado tendrá además una particularidad: el estadio comenzará inmediatamente a recibir actividad deportiva.
Después del acto, que será abierto a los vecinos, comenzará la Copa Santa Fe de Handball. La Provincia invitó a participar a clubes, vecinales, instituciones, comerciantes, gastronómicos y hoteleros de la zona.
“Acérquense las familias, los niños, que puedan disfrutar de esta Copa”, invitó Coudannes, quien también destacó la cercanía con otros escenarios que tendrán actividad durante los próximos días.
A pocos metros, el Club Náutico El Quillá será escenario de competencias de aguas abiertas. La propuesta permitirá que el público pueda acercarse a los espacios donde se desarrollarán distintas actividades vinculadas con el movimiento deportivo que anticipa el gran evento continental.
Veintiuna obras como punto de partida
El estadio forma parte de un plan provincial de 21 obras vinculadas a los Juegos Suramericanos, que incluye infraestructura deportiva, apoyo a clubes y trabajos en los entornos de las sedes.
Coudannes destacó especialmente las mejoras realizadas en el sector sur de la capital, con obras de pavimentación, accesibilidad e iluminación que acompañaron el desarrollo del nuevo polo deportivo.
“Venimos jugando los Juegos hace rato”, sostuvo la funcionaria, al remarcar que la organización del certamen comenzó mucho antes de septiembre y que las obras representan uno de los principales legados que dejará la competencia.
A pocos metros del Invencible también avanza la puesta en valor del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), cuya pista fue renovada bajo estándares internacionales.
“Es una pista para que los atletas desarrollen sus carreras, pero también para que quede como parte del legado para la región y para la República Argentina”, explicó.
Deporte, infraestructura y una nueva imagen de Santa Fe
Para Coudannes, los Juegos también representan una oportunidad para modificar la imagen de la provincia y mostrar su capacidad para organizar acontecimientos de escala internacional.
“Si hay algo que estos Juegos nos dejan es como la capital del deporte de la República Argentina y el reposicionamiento de la provincia de Santa Fe”, afirmó.
En ese sentido, vinculó la realización del certamen con el desarrollo de otros grandes eventos que ya tienen a Santa Fe como escenario y con el impacto que se espera en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio. Pero el eje, sostuvo, está en los deportistas.
“Es volver a poner en el centro al deporte, volver a poner en el centro a los deportistas, a sus sueños y a sus ilusiones”, expresó Coudannes. La vocera puso como ejemplo el esfuerzo que realizan las familias y los clubes para acompañar a quienes compiten y consideró que contar con instalaciones adecuadas puede marcar una diferencia en el desarrollo de sus carreras.
La cuenta regresiva hacia los Juegos
Mientras el Invencible Santa Fe abre sus puertas, también avanza la preparación de la Villa Deportiva que alojará a las delegaciones durante el certamen.
El complejo contará con más de 340 viviendas, que después de los Juegos quedarán para familias santafesinas. Para la Provincia, ese proyecto también forma parte del legado, tanto por las viviendas como por la transformación urbana del sector de Esmeralda Este.
Las delegaciones comenzarán a llegar antes del inicio de las competencias para entrenar y adaptarse a las sedes. El evento reunirá a 4.416 atletas de 15 países, además de más de 1.500 integrantes de cuerpos técnicos y colaboradores y más de 5.000 voluntarios.
La organización también definió corredores específicos para trasladar a los deportistas entre las villas, los lugares de entrenamiento y las sedes de competencia, con un operativo que involucrará a distintas áreas de seguridad y salud.
El 12 de septiembre será la ceremonia central de apertura y el 13 comenzarán las competencias. Pero para Santa Fe, una parte de la historia empieza este sábado: el Invencible abre sus puertas como sede deportiva y, al mismo tiempo, como una obra pensada para permanecer.