Mensaje al Concejo

Qué cambios traería la nueva ciclovía en el sur de Santa Fe sobre el estacionamiento vehicular

El municipio delimita la traza ciclovial de 1,5 km. que bordea el Parque del Sur. Irá desde Av. Pte. Illia, entre 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, con continuidad hacia Bv. Tacca. Autorizaciones en la calzada norte y prohibiciones para estacionar.