La Municipalidad de Santa Fe continúa con la demarcación de la traza ciclovial que bordea el Parque del Sur, en la Avenida Pte. Arturo Illia, desde 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, con continuidad por esta última calle hasta Bv. Raúl Tacca. Esta intervención va a la par -en materia de movilidad- del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé.
Qué cambios traería la nueva ciclovía en el sur de Santa Fe sobre el estacionamiento vehicular
El municipio delimita la traza ciclovial de 1,5 km. que bordea el Parque del Sur. Irá desde Av. Pte. Illia, entre 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, con continuidad hacia Bv. Tacca. Autorizaciones en la calzada norte y prohibiciones para estacionar.
Como dio a conocer este medio, la flamante ciclovía metropolitana tendrá 1,5 km. Esta infraestructura para ciclistas “permitirá articular la red ciclista existente con otras intervenciones estratégicas que se encuentran en ejecución o próximas a finalizar”, dijeron fuentes municipales.
También, busca “fortalecer la conectividad de la red ciclista urbana y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vinculación entre Santa Fe y Santo Tomé, generando alternativas de movilidad más seguras y eficientes para aquellas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano”.
Con la ciclovía se busca propiciar el uso de los medios de transporte no motorizados. “La incorporación de infraestructura ciclista segura, continua y adecuadamente conectada constituye una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de desplazamiento dentro de la ciudad”, aducen las mismas fuentes.
La trama ciclovial proyectada no es una obra aislada, sino que “forma parte de una estrategia destinada a completar y consolidar la red de infraestructura ciclista existente; permitir vincular distintos tramos (...) y conformar una red continua “que posibilite desplazamientos en bicicleta de manera segura, directa y eficiente”.
El mensaje
Hay un punto que deberá ser reorganizado: el estacionamiento vehicular en toda esa zona sur de Santa Fe, en rigor muy transitada. Allí cerca se encuentran ,además del Parque del Sur, el casco histórico y la Casa de Gobierno; el Ministerio de Educación y, por Bv. Tacca, clubes como el CARD y el “Invencible Santa Fe”, etcétera.
¿Qué va a pasar con el estacionamiento vehicular, en función de la nueva ciclovía metropolitana? Atento a esto, el municipio a cargo del intendente Juan Pablo Poletti remitió al Concejo de Santa Fe el mensaje N° 10, donde solicita al Cuerpo Deliberativo la autorización para ejecutar sendos cambios en el tránsito de ese sector.
En el propio texto, que ya está en comisiones del legislativo local, se admite que la nueva ciclovía demandará “necesariamente” de una “reorganización del espacio destinado actualmente al estacionamiento vehicular”.
Alta demanda
“El análisis efectuado por las áreas técnicas municipales advierte una importante demanda de estacionamiento en el sector, por la presencia de equipamientos públicos e institucionales, establecimientos educativos y espacios recreativos (...) que generan una significativa afluencia diaria de personas”, dice el mensaje en sus considerandos.
En este contexto, las modificaciones propuestas procuran compatibilizar los distintos usos del espacio público, “evitando que la incorporación de infraestructura ciclista implique una pérdida innecesaria de la capacidad de estacionamiento en el área”.
Los cambios propuestos
- Con todo, el Ejecutivo le solicita ahora el Concejo que le otorgue autorización para disponer la habilitación del estacionamiento vehicular en la calzada norte de Av. Pte. Illia, desde Uruguay hasta San Jerónimo (una cuadra, a la altura del edificio del Ministerio de Educación).
- También, le pidió autorización para implementar el estacionamiento vehicular sobre calle San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos (una cuadra, a la altura del casco histórico), a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.
- Por otro lado, le solicitó que se modifique el artículo 3° de la Ordenanza N° 10.207, que es la normativa que regula el estacionamiento de vehículos en calles y avenidas de la ciudad capital.
- En este sentido, requirió autorización para prohibir el estacionamiento en las siguientes calles (con las excepciones previstas en los artículos 4 y 5 de dicha ordenanza): Av. Pte. Illia, desde San Jerónimo hasta 1° de Mayo (dos cuadras); y en Av. Pte. Illia, desde 1° de Mayo hasta Uruguay (dos cuadras).
- Finalmente, el municipio le pidió al Concejo que le autorice la facultad de prohibir el estacionamiento vehicular sobre la calzada de la mano derecha en calle 1º de Mayo, en el tramo comprendido entre calle Loyola y Bv. Raúl Tacca (unas tres cuadras).
Se aclara que los recursos destinados a la ejecución de la ciclovía provienen del Fondo de Movilidad (Ordenanza Nº 12.991), lo que permite “encuadrar la intervención dentro de las herramientas de financiamiento previstas por el municipio, para el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de movilidad urbana”.