La estructura llega al 55 % de avance

Nuevo Puente Carretero: continúa el pilotaje en el río Salado

Mientras avanzan las obras de acceso en ambas cabeceras, la gestión del gobernador Pullaro realiza trabajos sobre el agua para completar los últimos 4 pilotes. Se trata del puente en construcción más largo de Argentina y el segundo de Sudamérica.