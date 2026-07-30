El avance de las obras sobre la Ruta Nacional 11 generó un nuevo cambio en la circulación del acceso al Puente Carretero que conecta Santa Fe y Santo Tomé.
Puente Carretero: cómo cambia la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé por las obras
Quienes viajen entre Santa Fe y Santo Tomé deberán utilizar una de las calzadas reconstruidas, que funcionará con un carril por sentido. Qué tener en cuenta para atravesar la zona de obras.
Con una de las calzadas recientemente reconstruida y los trabajos trasladándose ahora al sector restante, el tránsito fue reorganizado para permitir la continuidad de la circulación mientras avanzan las tareas.
La modificación es importante para quienes utilizan este corredor todos los días, ya que el recorrido habitual cambia según el sentido del viaje. Para evitar maniobras imprevistas y demoras, es fundamental prestar atención a la señalización y reducir la velocidad al atravesar el sector intervenido.
Cómo circular desde Santo Tomé hacia Santa Fe
Quienes viajen desde Santo Tomé hacia Santa Fe deberán realizar un desvío antes de continuar por el recorrido habitual.
Según el nuevo esquema, los vehículos deberán descender del Puente Carretero y tomar el desvío hacia la calzada recientemente reconstruida. Desde allí podrán continuar el viaje hacia Santa Fe.
La indicación es especialmente importante para quienes realizan este trayecto habitualmente y pueden encontrarse con una configuración diferente a la que utilizaban hasta ahora.
Por eso, si el recorrido comienza en Santo Tomé y el destino es Santa Fe, la recomendación es anticipar el desvío, reducir la velocidad y seguir las indicaciones colocadas en el sector.
No es conveniente intentar mantener el recorrido anterior ni realizar maniobras para incorporarse nuevamente al puente por fuera de los sectores habilitados. La circulación fue reorganizada precisamente para permitir que los trabajos continúen sin interrumpir completamente el paso de vehículos.
Además, quienes circulen durante los horarios de mayor movimiento deberán contemplar la posibilidad de demoras superiores a las habituales, ya que la calzada habilitada tendrá circulación en ambos sentidos.
Cómo circular desde Santa Fe hacia Santo Tomé
El cambio también alcanza a quienes realizan el recorrido inverso.
Los vehículos que circulen desde Santa Fe hacia Santo Tomé utilizarán la misma calzada recientemente reconstruida. En este caso, la vía funcionará con un carril para cada sentido de circulación.
Esto significa que los conductores deberán compartir esa calzada con los vehículos que se desplazan en sentido contrario. Por ese motivo, es fundamental mantener la velocidad reducida y respetar tanto la señalización como las indicaciones preventivas instaladas en la zona.
Luego de atravesar el sector afectado por las obras, quienes se dirijan hacia Santo Tomé podrán volver a incorporarse al Puente Carretero para continuar el recorrido.
La situación puede generar confusión para quienes no estén familiarizados con el nuevo esquema, especialmente porque ambos sentidos de circulación utilizarán temporalmente la misma calzada.
La forma más sencilla de recordar la modificación es la siguiente:
Santo Tomé → Santa Fe: bajar del puente y tomar la calzada recientemente reconstruida.
Santa Fe → Santo Tomé: utilizar esa misma calzada.
Circulación: un carril por cada sentido.
Después del sector de obras: quienes viajan hacia Santo Tomé vuelven a incorporarse al puente.
En todo el sector: reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva.