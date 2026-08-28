De cara a septiembre

Invencible Santa Fe: se inaugura el nuevo estadio que será sede de los Juegos Suramericanos 2026

El estadio multipropósito del CARD abrirá sus puertas este sábado 29 de agosto y recibirá las competencias de handball de Santa Fe 2026. El espacio tendrá capacidad para más de 3.400 personas y fue diseñado para continuar en funcionamiento después de los Juegos.