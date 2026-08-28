La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos suma un nuevo capítulo en la capital provincial. Este sábado 29 de agosto será inaugurado oficialmente el “Invencible Santa Fe”, el estadio multipropósito construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la zona sur de la ciudad.
Invencible Santa Fe: se inaugura el nuevo estadio que será sede de los Juegos Suramericanos 2026
El estadio multipropósito del CARD abrirá sus puertas este sábado 29 de agosto y recibirá las competencias de handball de Santa Fe 2026. El espacio tendrá capacidad para más de 3.400 personas y fue diseñado para continuar en funcionamiento después de los Juegos.
El acto contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, funcionarios y deportistas. Como parte de la jornada también se realizará un test event con equipos de handball, una instancia que permitirá poner a prueba las instalaciones antes de la competencia internacional. Luego se jurará la fecha de la Copa Santa Fe de Handball.
Del 12 al 26 de septiembre de 2026, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sedes de los Juegos Suramericanos, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Una nueva casa para el handball
Durante los Juegos, el “Invencible Santa Fe” recibirá todos los partidos de handball, tanto en las ramas femenina como masculina. Sin embargo, su proyección va mucho más allá de septiembre: el edificio fue concebido como un espacio multipropósito preparado para albergar distintas disciplinas deportivas bajo techo.
El estadio contará con un aforo total de 3.472 personas: 3.332 ubicaciones en tribunas y otras 140 en palcos. A eso se suman 74 posiciones destinadas a la prensa, distribuidas entre 40 pupitres en el sector bajo y 17 cabinas de transmisión con capacidad para dos personas cada una.
La accesibilidad también fue contemplada como parte del proyecto. Además de considerar el nivel del campo de juego, el ingreso y los sanitarios adaptados, se dispusieron dos áreas específicas para espectadores con movilidad reducida.
Una obra pensada para después de los Juegos
La construcción de los escenarios se inscribe en un programa de infraestructura deportiva de mayor escala. La Provincia informó una inversión global de 90 millones de dólares para obras vinculadas a los Juegos en las distintas sedes, con financiamiento de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y aportes del Tesoro provincial.
En ese contexto, el “Invencible Santa Fe” tendrá una doble misión: convertirse en uno de los principales escenarios de las competencias indoor durante Santa Fe 2026 y dejar una infraestructura que pueda seguir siendo utilizada por la comunidad una vez finalizado el acontecimiento deportivo.
Su diseño, capacidad y ubicación dentro del CARD apuntan a que el legado de Santa Fe 2026 tenga continuidad mucho después de la competencia.
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el significado de la infraestructura que quedará en la provincia: “Se viene el evento deportivo más grande de América Latina, algo que estuvimos soñando. Ojalá todos podamos disfrutarlo, sentirlo y vivirlo. Somos la Provincia Invencible de Santa Fe, pero nos estamos transformando en la provincia imparable”.
Un estadio integrado al polo deportivo
La propuesta arquitectónica busca darle al edificio una identidad propia a partir de líneas simples y regulares. El estadio está organizado en dos grandes volúmenes y cuenta con una fachada unificada por una piel de chapa galvanizada perforada.
Más allá de los Juegos Suramericanos, fue pensado como un espacio de uso permanente para actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.
La obra se integra al polo deportivo que conforman el CARD, el Instituto Superior de Educación Física N.º 27 y la Asociación Santafesina de Hockey, reforzando ese sector de la ciudad como referencia para el deporte de alto rendimiento.
Con su inauguración y el primer test event de handball, el “Invencible Santa Fe” comenzará a mostrar su potencial como uno de los escenarios que tendrán un papel central en la gran cita deportiva que reunirá a los mejores atletas de Suramérica.