Rafaela será una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y recibirá al skateboarding, una disciplina que combina velocidad, equilibrio, técnica y creatividad sobre la tabla. Las competencias de street se desarrollarán el 18 y 19 de septiembre en el Skate Park del Ecoparque de la ciudad.
Skateboarding en Rafaela: el street llega a los Juegos Suramericanos 2026
El nuevo Skate Park será sede de la competencia el 18 y 19 de septiembre, con pruebas masculinas y femeninas y la participación de representantes de distintos países de Sudamérica.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. La competencia también dejará infraestructura y equipamiento que podrán ser utilizados para el desarrollo deportivo de la provincia.
Una disciplina urbana sobre la tabla
El skateboarding street se desarrolla en circuitos que recrean distintos elementos del entorno urbano, como escaleras, barandas, desniveles y rampas. Los atletas deben aprovechar esos obstáculos para realizar diferentes maniobras y conseguir la mejor puntuación posible.
En cada pasada, los jueces tienen en cuenta aspectos como la dificultad de los trucos, su ejecución y la forma en que el deportista utiliza el circuito. La precisión y el control de la tabla resultan fundamentales para completar cada recorrido.
Dos jornadas de competencia
La actividad comenzará con las prácticas oficiales previstas para el 16 y 17 de septiembre, como preparación para las jornadas competitivas.
El viernes 18 se desarrollarán las rondas de clasificación de Street Skateboarding Masculino y Street Skateboarding Femenino. Cada participante contará con dos carreras de 45 segundos y la mejor puntuación obtenida determinará su posición en el clasificador.
Las definiciones llegarán el sábado 19 de septiembre, cuando se disputen las finales de ambas categorías y se conozcan los medallistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Rafaela, sede del skateboarding
La llegada del skateboarding sumará una disciplina vinculada a la cultura urbana al programa deportivo de Rafaela. El Skate Park será el punto de encuentro para atletas, entrenadores y público durante dos jornadas de competencia.
La presencia de esta disciplina también permitirá mostrar el crecimiento de los espacios destinados al skate en la provincia y el valor de contar con infraestructura preparada para recibir competencias internacionales.
Así, Rafaela se prepara para vivir dos jornadas de skateboarding en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con atletas sudamericanos que llegarán a la ciudad para competir por las medallas en una disciplina que combina técnica, creatividad y precisión.