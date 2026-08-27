Tres jornadas

Juegos Suramericanos 2026: la lucha grecorromana, una disciplina de fuerza, técnica y estrategia

Del 19 al 21 de septiembre, Rosario será sede de las competencias de lucha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La lucha grecorromana masculina cerrará el programa, con todas sus categorías definidas en una misma jornada.