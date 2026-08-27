Informe especial de El Litoral

Así es el Estadio Multipropósito llamado “Invencible Rosario”

Se utilizará para judo, karate y patinaje artístico en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Son 3.500 metros cuadrados cubiertos, con una capacidad para 2.640 personas. Incluye 30 palcos y 30 posiciones para la prensa.