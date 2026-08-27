Ubicado en el Predio estadio Municipal, en el Parque Independencia de la Ciudad de Rosario, el estadio multipropósito denominado “Invencible Rosario” tiene una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados. En cuanto a la capacidad, el aforo total previsto es de 2.460 personas: 2.400 sentadas en tribunas, 30 en palcos y 30 posiciones para la prensa.
Así es el Estadio Multipropósito llamado “Invencible Rosario”
Se utilizará para judo, karate y patinaje artístico en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Son 3.500 metros cuadrados cubiertos, con una capacidad para 2.640 personas. Incluye 30 palcos y 30 posiciones para la prensa.
A nivel de campo de juego (en relación directa con el ingreso al edificio y en cercanía a los sanitarios), se destinan dos áreas para espectadores con movilidad reducida.
El proyecto nació con el sueño de un microestadio que durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos 2026 y que albergará parte de las disciplinas que se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario en el mes de septiembre de 2026. El edificio estará ubicado dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario sobre las calles Ovidio Lagos y Dante Alighieri, y que junto al Patinódromo Municipal y a la pista de Atletismo existentes conforman un polo deportivo de referencia en la región.
El edificio del microestadio está pensado como una pieza que se acomoda al sitio en todas sus dimensiones, tomando los diferentes niveles existentes como dato de proyecto, tanto desde la calle, la terraza de acceso existente y el nivel interno del predio del estadio municipal.
“Se define un piso noble a nivel de la terraza existente (terraza del edificio de servicios), que oficia también como acceso al patinódromo . En el nivel cero se ubican el campo de juego y los servicios debajo del nivel de gradas: sanitarios para el público, halles de acceso, sector preferencial con sala y servicios. En el nivel 3.40 se define el acceso principal con una planta prácticamente libre, donde se ingresa a las tribunas perimetrales o al campo de juego”, explican ante la consulta de El Litoral.
El diseño del proyecto permite agregar en este nivel tribunas eventuales en caso de necesitar aumentar la capacidad de público. El nivel superior alberga cabinas de trasmisión/palcos y demás usos afines a la necesidad del evento al cual se accede mediante un núcleo de escaleras y ascensor de uso restringido, que permite acceso desde cualquiera de los niveles inferiores.
El edificio está proyectado con una estructura mixta metálica y de hormigón, tanto premoldeado como in situ, que permite resolver una gran nave que da respuesta a los requerimientos técnicos deportivos solicitados. Además de su uso deportivo será también impulsor de actividades afines, de tipo turística, cultural, gastronómica, entre otras.
“Se construyeron baños para el público en ambas cabeceras, norte y sur, es decir, una sobre el acceso y otra sobre el acceso posterior que da a la pista de atletismo; áreas técnicas y de servicio. Si bien hoy lucen concretamente para los Juegos, es apto para todo tipo de eventos. Hay áreas técnicas para las delegaciones, espacios para los árbitros y áreas para refrigerio: todo está de debajo de la de la tribuna que conecta al patinódromo”, aseguran los responsables de esta icónica obra.
Los palcos son espacios climatizados con aire acondicionado, posee toda la última tecnología, iluminación deportiva y también de alta intensidad para para televisación.
“La semana siguiente se va a inaugurar otro espacio municipal y público: la Cubierta del Paseo 21, que también completa la infraestructura para lo que es el Básquetbol 3x 3 y deportes de tipo urbanos. Se suma a la “Capi Plaza” y a la primera parte de la intervención en Oroño, que es parte de la renovación integral del Parque Independencia. Junto con el Arena que inauguramos la semana pasada y la intervención en las canchas de rugby: son todas inversiones del Gobierno de la Provincia en lo que es la centralidad del Parque Independencia como epicentro de los Juegos Suramericanos 2026”, detallan al diario de Santa Fe.