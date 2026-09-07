La pelota vasca será una de las disciplinas que integrará el programa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Del 19 al 24 de septiembre, el área del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, recibirá las competencias de Frontón, Frontball y Pelota vasca, donde competirán los mejores especialistas sudamericanos en un deporte que combina velocidad, precisión, reflejos y estrategia.
La pelota vasca buscará conquistar nuevos fanáticos en Rosario
Darío Cedrez destacó que el certamen permitirá acercar una de las disciplinas con mayor tradición y en la que Argentina es una potencia mundial. Las competencias se disputarán del 19 al 24 de septiembre en el área del Monumento Nacional a la Bandera.
"Esto le va a dar una visibilidad muy importante. Hay muchos deportes que quizás no son tan conocidos y son muy lindos. Los Juegos les van a dar una dimensión enorme para que los chicos tengan un abanico mucho más grande de posibilidades para elegir", afirmó Darío Cedrez, referente de la pelota vasca y formador de nuevas generaciones, ese será uno de los grandes legados del evento.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Además de ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel, los Juegos serán una oportunidad para que miles de santafesinos descubran una disciplina con una profunda tradición y en la que Argentina ocupa un lugar de privilegio a nivel internacional.
Rosario recibirá una disciplina con historia y prestigio
Las competencias se desarrollarán en un escenario emblemático como el área del Monumento Nacional a la Bandera, donde el público podrá disfrutar durante seis jornadas de una disciplina que exige velocidad de reacción, potencia y una gran precisión técnica.
El programa incluirá las modalidades de Frontón, Frontball y Pelota Vasca, una de las especialidades en las que Argentina mantiene un destacado protagonismo internacional.
Quienes se acerquen a las competencias podrán descubrir un deporte dinámico, donde cada punto se define en cuestión de segundos y los reflejos, la estrategia y la coordinación resultan determinantes.
La pelota vasca cuenta con distintas modalidades, entre ellas la pelota cuero, el frontenis, el frontball y la pelota goma, también conocida como pelota paleta o pelota argentina.
Precisamente en esta última especialidad, Argentina se consolidó como una de las grandes potencias mundiales, con destacados resultados internacionales que reflejan la tradición y el desarrollo alcanzado por la disciplina en el país.
Un legado que va más allá de la competencia
Cedrez considera que el mayor aporte de los Juegos no estará únicamente en las medallas, sino en la posibilidad de acercar nuevos chicos al deporte y ampliar el horizonte de quienes buscan una actividad para desarrollarse.
"El deporte es salud, hace bien al cuerpo y a la mente. Ojalá muchas familias puedan acercarse a conocer estas disciplinas y descubrir todo lo que tienen para ofrecer", expresó.
Desde hace años, el profesor trabaja formando deportistas en la escuela municipal de pelota paleta de Venado Tuerto, convencido de que el aprendizaje trasciende lo deportivo.
"Siempre les digo a los chicos que no todo es ganar. Llegar a una final o subir a un podio ya es muy importante. Hay que aprender también a perder, porque esa enseñanza sirve para cualquier aspecto de la vida", sostuvo.