Juegos Suramericanos

Pullaro inauguró en Rafaela dos nuevos escenarios que cambian el mapa deportivo de la ciudad y la región

Quedaron inaugurados el Invencible Rafaela y la nueva pista de BMX Race, dos de los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El estadio tiene 3.085 butacas y puede ampliar su capacidad hasta 6.500 personas para otro tipo de eventos. Pullaro aseguró que las obras permitirán que la ciudad y la región reciban nuevas competencias y espectáculos.