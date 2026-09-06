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Santa Fe 2026 entra en la cuenta regresiva: La provincia ya está lista para recibir los Juegos Suramericanos

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los XIII Juegos Suramericanos. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en una competencia que ya tiene sus principales escenarios deportivos inaugurados y que dejará un importante legado para la provincia.