Cronograma

Ya se pueden consultar los días y horarios de las competencias de los Juegos Suramericanos 2026

La programación completa ya está disponible en santafe2026.ar, con las fechas, horarios y escenarios de cada partido y competencia. Además, durante los Juegos habrá cinco Fan Fest gratuitos en Santa Fe, Rosario y Rafaela para acompañar el evento desde distintos puntos de la provincia.