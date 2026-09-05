Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen definida su programación deportiva y el público puede consultar desde ahora los días, horarios y escenarios en los que se desarrollarán las distintas competencias. La información está disponible en santafe2026.ar, donde se puede conocer la agenda completa del evento que tendrá como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Ya se pueden consultar los días y horarios de las competencias de los Juegos Suramericanos 2026
La programación completa ya está disponible en santafe2026.ar, con las fechas, horarios y escenarios de cada partido y competencia. Además, durante los Juegos habrá cinco Fan Fest gratuitos en Santa Fe, Rosario y Rafaela para acompañar el evento desde distintos puntos de la provincia.
La programación permite organizar con anticipación la visita a los escenarios y elegir qué competencias acompañar durante los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
El acceso a las competencias será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Como alternativa, quienes quieran garantizarse el ingreso a un partido o competencia determinada podrán adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 a través del sitio oficial de los Juegos.
Para hacerlo, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso. La entrada funciona así como una opción para quienes prefieran asegurarse un lugar, sin que sea un requisito para quienes quieran acceder de manera gratuita mientras haya capacidad disponible.
La posibilidad de adquirir entradas anticipadamente incorpora además un componente solidario. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.
De esta manera, quienes elijan garantizar su lugar con anticipación también estarán colaborando con tres instituciones que desarrollan distintas acciones de acompañamiento y trabajo con la comunidad.
También habrá espacios para celebrar
La agenda para el público no se limitará a las competencias deportivas. Durante los Juegos funcionarán cinco Fan Fest: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.
El acceso a estos espacios será gratuito, aunque por cuestiones de capacidad será necesario contar con un código QR previamente descargado. El código estará disponible en santafe2026.ar, el mismo sitio donde se puede consultar la programación y adquirir entradas para las competencias.
La web oficial concentra así toda la información necesaria para planificar la experiencia de los Juegos: conocer qué competencias se disputan cada día, consultar horarios y escenarios, garantizar el acceso a una competencia determinada o gestionar el ingreso a los Fan Fest.
Con la programación ya disponible, el público puede comenzar a organizar su recorrido por los Juegos Suramericanos 2026 y elegir entre las múltiples propuestas deportivas y culturales que tendrán lugar durante septiembre en las tres sedes.