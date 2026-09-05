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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Recomendaciones de la Prefectura

La laguna Setúbal se prepara para los Juegos Suramericanos y hay restricciones para navegar

Es por el armado de los espacios de regatas, con boyas y otros elementos. La medida rige durante todo septiembre. Por dónde se puede navegar y cuáles son las competencias previstas.

Los veleros de la clase snipe son una de las categorías que competirán en los Juegos, y este sábado realizaban una regata del campeonato local de la clase. Victoria Cristina (archivo).Los veleros de la clase snipe son una de las categorías que competirán en los Juegos, y este sábado realizaban una regata del campeonato local de la clase. Victoria Cristina (archivo).
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La laguna Setúbal empieza a cambiar su paisaje habitual. Boyas, circuitos demarcados y otros elementos comenzaron a ocupar el espejo de agua que, durante septiembre, será escenario de las competencias de vela de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por ese motivo, la Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación en un sector de la laguna y del río Santa Fe durante las próximas semanas.

La medida rige desde este sábado 5 de septiembre a las 0 horas y se extenderá hasta el 28 de septiembre inclusive. El área alcanzada comprende el sector de la Costanera Este entre los pilotes del ex puente ferroviario y los pilotes del Puente Colgante, uno de los sectores más reconocibles de la geografía costera santafesina.

Los veleros de la clase snipe son una de las categorías que competirán en los Juegos, y este sábado realizaban una regata del campeonato local de la clase. Victoria Cristina (archivo).Los veleros de la clase snipe son una de las categorías que competirán en los Juegos, y este sábado realizaban una regata del campeonato local de la clase. Victoria Cristina (archivo).

La decisión está vinculada directamente con el armado de los espacios donde se desarrollarán las pruebas. La presencia de boyas, circuitos y otros elementos de señalización sobre el agua genera nuevas condiciones de navegación, por lo que Prefectura pidió a quienes habitualmente utilizan la laguna que eviten ingresar a ese sector mientras se desarrollan las tareas y las competencias.

Vela en la Setúbal

La laguna será escenario de distintas modalidades de vela durante los Juegos. Según el listado de inscripciones, hay 49 atletas y seis oficiales registrados para esta disciplina.

Las competencias incluirán ILCA 6 femenino e ILCA 7 masculino, además de Sunfish femenino y masculino. También habrá una prueba mixta de Snipe, para embarcaciones de dos personas.

Los snipe son veleros que compiten de a dos tripulantes. Victoria Cristina (archivo).Los snipe son veleros que compiten de a dos tripulantes. Victoria Cristina (archivo).

La programación se completa con las competencias de tabla a vela iQFoil femenino y masculino.

En total, la delegación de atletas náuticos inscriptos reúne a casi 50 deportistas: 25 varones y 24 mujeres, además de los asistentes y entrenadores.

Cómo se podrá navegar

Para quienes necesiten atravesar el sector y no puedan evitar la navegación, Prefectura estableció una serie de recomendaciones destinadas a disminuir los riesgos.

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Las embarcaciones deberán tener un calado inferior a 1,30 metros y deberán utilizar como margen navegable el sector más próximo a la margen oeste, correspondiente a la Costanera Oeste. Además, se deberá navegar a velocidad mínima de maniobra, mantener una vigilancia permanente y conservar una distancia prudencial respecto de las boyas y los circuitos delimitados.

También se recomienda especialmente evitar la navegación nocturna, cuando la presencia de obstáculos y elementos de señalización puede representar un riesgo mayor.

La zona de competición.La zona de competición.

De esta manera, durante buena parte de septiembre la Setúbal tendrá una postal diferente: las aguas que habitualmente reciben embarcaciones deportivas, recreativas y de pesca estarán atravesadas por los circuitos de una competencia internacional. La preparación de la laguna es, así, uno de los primeros signos visibles de que Santa Fe comienza a convertirse en sede de los Juegos Suramericanos 2026.

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Dos regatas

Por otra parte, cabe mencionar que este sábado por la tarde se desarrollaban dos regatas de veleros en Santa Fe. Por un lado, la flota santafesina de la clase Snipe -categoría que competirá en los Juegos- realizaban una regata del campeonato anual local en el espejo de agua de la Setúbal; mientras que la flota de veleros cabinados también realizaba una regata de su campeonato anual en la zona del río Santa Fe, con largada prevista en la zona del Yacht Club Santa Fe hacia aguas abajo. Ambas competencias comenzaban alrededor de las 13 y se extendían hacia la tarde.

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