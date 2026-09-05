En el predio del ex Liceo

Recreo inauguró el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo para los Juegos Suramericanos 2026

El complejo fue diseñado bajo estándares internacionales y cuenta con espacios para competencias, delegaciones y espectadores, además de áreas preparadas para futuras ampliaciones. La obra, según Pullaro, busca dejar una huella que trascienda el evento: “Y sea un legado que quede en esta ciudad y en esta región”.