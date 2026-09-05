Recreo incorporó este sábado una nueva infraestructura al mapa deportivo provincial con la inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, construido en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano. El espacio tendrá un rol central durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y fue diseñado bajo estándares internacionales para competencias de alto nivel.
Recreo inauguró el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo para los Juegos Suramericanos 2026
El complejo fue diseñado bajo estándares internacionales y cuenta con espacios para competencias, delegaciones y espectadores, además de áreas preparadas para futuras ampliaciones. La obra, según Pullaro, busca dejar una huella que trascienda el evento: “Y sea un legado que quede en esta ciudad y en esta región”.
Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, además de destacados representantes del tiro deportivo. Entre ellos estuvieron Alliana Volkart, medallista de los Juegos Odesur 2018 y participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y los olímpicos Alexis Eberhardt y Amelia Fourne.
Pullaro destacó el impacto deportivo
Durante la inauguración, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el alcance de la inversión y sostuvo que Santa Fe cuenta ahora con infraestructura preparada para recibir competencias nacionales e internacionales.
En ese sentido, señaló que el nuevo complejo busca trascender la realización de los Juegos Suramericanos y convertirse en un espacio capaz de recibir actividades durante todo el año. “Aquí vamos a tener el centro de tiro más moderno de América Latina, aseguró.
Pullaro también vinculó la obra con el desarrollo económico de la región y planteó el objetivo de que el lugar pueda atraer visitantes. “El desafío que tenemos es que aquí a Recreo pueda venir mucha gente de la provincia y del país a hacer eventos deportivos, si es posible todos los fines de semana, que esto también sea una oportunidad para el turismo deportivo”, expresó.
Diseñado bajo normas internacionales
El subsecretario de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Lucas Condal, explicó que se trata de la sexta obra de infraestructura deportiva impulsada para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
“Es un eslabón más a esta cadena y es un edificio muy específico, diseñado de acuerdo a todas las normativas internacionales”, señaló. También destacó el trabajo realizado junto con la Federación y la Asociación Santafesina de Tiro.
El complejo cuenta con 30 líneas de tiro de 10 metros, 20 líneas de 25 metros y 30 líneas de 50 metros, además de tres campos de escopeta destinados a las modalidades Skeet y Trap.
La infraestructura incluye espacios para deportistas, delegaciones, autoridades, prensa, servicios y público. Los campos de tiro tienen capacidad para 448 espectadores sentados, mientras que el sector de escopeta dispone de un pabellón de apoyo con sanitarios y depósitos.
Además, el proyecto fue pensado para permitir futuras ampliaciones, con la posibilidad de sumar líneas de tiro y nuevas canchas para las distintas modalidades.
Educación, deporte y obras para el entorno
El proyecto también contempló una intervención sobre el entorno del predio. Se construyeron nuevas calles como continuidad de Juan Pablo II y Leopoldo Lugones, junto con cordón cuneta, drenaje, pavimento estabilizado y alumbrado.
También se incorporaron veredas, senderos peatonales, estacionamientos, espacios verdes y áreas de permanencia. Los recorridos cuentan con losetas podotáctiles direccionales y de alerta para mejorar la accesibilidad. A esto se sumaron extensiones de las redes de agua y cloaca, infraestructura eléctrica y una Subestación Transformadora.
Condal remarcó que las obras complementarias también permitirán acompañar el crecimiento de la zona y la consolidación de un polo educativo.
Por su parte, el intendente de Recreo, Omar Colombo, destacó el valor histórico del predio y su importancia para la comunidad. “Nos enorgullecemos de que se haya elegido para que una de las disciplinas de estos juegos se desarrolle en esta ciudad, en un lugar rodeado de naturaleza, que seguramente pasará a la historia”, expresó.
Y resumió el sentido que tiene la nueva infraestructura para la ciudad: “La educación y el deporte unidos para hacer crecer cualquier comunidad y eso también es lo que valoramos en esto”.
Durante el acto, la referente Amelia Fourne también destacó el esfuerzo detrás de la construcción del complejo y su proyección hacia quienes comienzan a acercarse al deporte. “El deseo que todos los nuevos deportistas se incentiven, conozca todos los deportes que se van a realizar en la provincia”, sostuvo.
La inauguración suma así un nuevo escenario a la infraestructura que Santa Fe prepara para recibir a los Juegos Suramericanos 2026, con un complejo que además busca permanecer como legado deportivo para Recreo y toda la región.